The Last of Us : la production de la saison 2 n’a pas encore débuté, l’attente va être longue

Dans le cadre du grand événement médiatique organisé par HBO jeudi, la société a annoncé que la saison 2 de The Last of Us commencera bientôt à être produite. Elle ne devrait donc pas arriver avant au moins 2025.

HBO a annoncé que la deuxième saison de The Last of Us entrera en production au début de 2024. Sans surprise, la deuxième saison ne figure pas dans la présentation de la grille de HBO pour l'année prochaine, de sorte que Joel et Ellie ne devraient pas revenir sur les écrans de télévision avant au moins 2025.

Selon Variety, le patron du studio, Casey Bloys, a de nouveau affirmé que les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA avaient entraîné un retard dans la production de la saison 2, comme cela a été le cas avec bon nombre d’autres séries.

La deuxième saison de The Last of Us arrivera en 2025

Basée sur le jeu vidéo PlayStation du même nom, la série suit un contrebandier nommé Joel (joué par Pedro Pascal dans la série) dans une Amérique post-apocalyptique, des années après que le monde a été paralysé par un champignon mortel. Joel est chargé de faire traverser le pays à une jeune fille nommée Ellie (Bella Ramsey) afin de créer un remède contre le champignon.

La première saison de “The Last of Us” a connu un succès immédiat lors de sa diffusion sur HBO en janvier 2023. Ainsi, dès la sortie de la saison 1, les spéculations allaient bon train quant à l'existence d'allusions ou de préparations aux événements de la saison 2.

Même si la production n’a pas encore débuté, la nouvelle saison a déjà été préparée. « Nous avons tracé les grandes lignes de la saison 2 et nous sommes prêts à tourner dès la fin de la grève », a déclaré Neil Druckmann, co-créateur de la série, dans une interview publiée en septembre par Entertainment Weekly. Le showrunner Craig Mazin a quant à lui déclaré à Entertainment Weekly qu'il avait soumis un script pour le premier épisode de la saison juste avant le début de la grève de la WGA.

En attendant l’arrivée de la deuxième partie de The Last of Us, HBO a également confirmé que la saison 2 de House of the Dragon débutera au début de l'été 2024 et qu'un autre spin-off de Game of Thrones commencera à être produit en 2024. D’ailleurs, Variety rapporte qu'une bande-annonce de la saison a été montrée aux journalistes présents à l'événement, donc il se pourrait bien qu’elle soit dévoilée pour le public au cours des prochaines semaines.