The Last of Us : la série HBO sera très différente du jeu vidéo, c’est officiel

La série The Last of US, actuellement en cours de production chez HBO, s'annonce très différente du jeu vidéo original. Interrogé sur la question, Neil Druckmann, créateur et producteur exécutif du jeu, admet que l'histoire de la série déviera parfois de celle du jeu homonyme. Néanmoins, le show se veut fidèle à l'essence des personnages et de leur parcours.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de IGN, Neil Druckmann, producteur chez Naughty Dog, a évoqué le développement de la série The Last of US. “C'est vraiment très différent” affirme d'entrée de jeu Neil Druckmann. Pour justifier les libertés prises par HBO, le créateur met en avant la différence des contraintes entre un jeu vidéo et une série télévisée.

“Parfois, c'est assez proche, et à d'autres moments, il y a de grosses différences” déclare le développeur et réalisateur, avant d'ajouter “ça permet d'avoir un meilleur résultat parce que nous travaillons sur un média différent”. Evidemment, on ne développe pas une série télévisée de la même manière qu'un jeu.

La série The Last of Us reste fidèle au jeu vidéo

“Par exemple, il y a tellement d'action dans un jeu parce qu'il faut qu'on familiarise le joueur avec les mécanismes. Dans ces conditions, il doit y avoir plus de violence et de spectacle que dans une série télévisée où vous n'avez pas besoin d'apprendre au spectateur à utiliser une arme à feu” explique le réalisateur.

Malgré ces contingences différentes, Neil Druckmann assure que le show sera fidèle à l'essence des personnages et aux “fondements philosophiques de l'histoire”. Par contre, la série de HBO ne devrait pas s'attarder sur les détails visuels. “En ce qui concerne des choses superficielles, comme un personnage devrait-il porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge (NDLR :Neil Druckmann fait référence à Joel) ? Ils peuvent ou non y figurer, ce qui est bien moins important pour nous que de connaître le cœur de ces personnes et le cœur de leur parcours” déclare Neil Druckmann.

“HBO a été d'une grande aide pour nous amener à prendre du recul sur l'action pure et à nous concentrer sur la dimension dramatique des personnages. Jusqu'ici, mes épisodes préférés sont ceux qui s'éloignent le plus de l'histoire, et j'ai hâte que les gens puissent les voir” conclut le développeur. Pour rappel, The Last of US est actuellement en production. On ignore quand les premiers épisodes seront diffusés sur HBO Max. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : IGN