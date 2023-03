The Last of Us : les créateurs confirment à demi-mot qu’il y aura une saison 3

L’adaptation télévisée de The Last of Us est désormais lancée sur les chapeaux de roue et il ne semble plus possible de l’arrêter. Dans une interview pour GQ, Neil Druckmann et Craig Mazin ont expliqué qu’il serait impossible de faire tenir le scénario du deuxième jeu en une seule saison. Confirmant de fait l’existence d’une saison 3 dans les cartons.



La première saison de The Last of Us se termine aujourd’hui, laissant les fans de la série comme du jeu dans l’attente de nouveaux épisodes. Que ceux-ci se rassurent, ces derniers arriveront bel et bien, HBO ayant déjà confirmé qu’une saison 2 est en préparation. Si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, on pensait déjà connaître le scénario de cette saison 2.

En effet, la première saison se concentre sur le premier jeu de la saga, adaptant plus ou moins librement les événements de celui-ci. Autrement dit, le dernier épisode se termine de la même manière que le jeu. Aussi, il paraissait logique d’affirmer que la saison 2 en ferait de même, en adaptant pour la télévision le scénario du second jeu. Or, ce n’est visiblement pas ce qui est prévu par les showrunners.

La saison 2 de The Last of Us n’adaptera pas le jeu en entier

En effet, Neil Druckmann et Craig Mazin, les deux créateurs de la série, ont expliqué lors d’une interview à QG qu’il leur « faudra plus d’une saison » pour raconter toute l’histoire de The Last of Us : Part II. Pour l’heure, ces derniers ne se risquent pas à donner le nombre de saisons nécessaires pour adapter le jeu en entier, mais affirment que « plus d’une [saison] est factuellement correct ».

Sur le même sujet — The Last of Us : pourquoi l’épisode 3 fait polémique et reçoit une vague de mauvaises notes

Vous l’aurez compris, HBO et les showrunners prévoient bien de diffuser un jour une troisième saison à la série TV, peut-être même plus. Finalement, il n’y a rien d’étonnant à cela. L’adaptation a été un immense succès critique et public, ce qui est déjà un bon signe en soi, sans compter le fait que The Last of Us : Part II est plus long que son prédécesseur, en plus de jouir d’un scénario plus riche et plus complexe. En bref, on n’a pas fini de voir Ellie à l’écran.

Source : GQ