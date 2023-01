The Last of Us : le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube

Vous n’avez pas forcément besoin d’un abonnement à un service de streaming pour commencer la nouvelle série phare de HBO, The Last of Us. Le premier épisode a été publié en entier sur YouTube.

Bonne surprise pour ceux qui n’ont pas encore regardé la nouvelle série The Last of Us, qui connait actuellement un succès retentissant. En effet, HBO a décidé de publier gratuitement dans son intégralité le premier épisode de sa série sur YouTube. C’est une excellente manière de la découvrir si vous ne savez pas si celle-ci vaut la peine de s’abonner à Amazon Prime, la seule plateforme à proposer la série en France.

Ce n’est d’ailleurs pas une première pour HBO, qui avait déjà expérimenté cette stratégie en diffusant gratuitement sur YouTube le premier épisode de son autre série phare, House of The Dragon.

Le premier épisode de The Last of Us est visionnable sur YouTube

Le premier épisode a été acclamé par les fans des jeux vidéo, et pourrait bien convaincre de nouveaux spectateurs de se lancer dans l’histoire et de s’abonner par la suite aux plateformes de streaming qui diffusent la série chaque semaine.

Diffusé en 1080p, comme sur Amazon Prime Video en France, ce dernier vous plongera dans l’univers de The Last of Us pendant une durée d’une heure et 20 minutes. Vous aurez donc l’occasion de suivre l’aventure d’Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal) dans un monde postapocalyptique, et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci vous réserve bien des surprises.

Malheureusement, comme c’était le cas avec House of the Dragon, la vidéo de The Last of Us n’est pas disponible sur YouTube chez nous en France. Pour la visionner, il faudra donc vous armer d’un VPN pour contourner le blocage géographique, puis vous rendre sur la chaîne YouTube américaine de HBO, ou sur celle de Sky au Royaume-Uni. Si vous ne savez pas vers quel service vous tourner, vous pouvez toujours aller consulter notre guide des meilleurs VPN de 2023.

Pour rappel, la première saison comprendra 10 épisodes au total, et on sait déjà qu’une deuxième saison est à l’étude, mais sa sortie n’est pour l’instant pas confirmée officiellement.

HBO YouTube (US)