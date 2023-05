The Last of Us : la grève des scénaristes met sur pause la saison 2

Comme de nombreuses productions, la saison 2 de la série HBO The Last of Us est affectée à son tour par la grève reconductible des scénaristes décrétée par la Writers Guild of America. Pour l'instant, la production est à l'arrêt.

Comme vous le savez peut-être, depuis la début mai 2023, l'industrie du cinéma nord-américain est au ralenti. La raison ? Les débuts d'une grève reconductible décrétée par la Writers Guild of America, le syndicat qui représente tous les auteurs du pays.

On retrouve notamment au centre des revendications une meilleure rémunération et une plus grande reconnaissance des auteurs dans les productions destinées aux plateformes de streaming. Résultat, de nombreuses séries se retrouvent à l'arrêt, faute de scripts. C'est par exemple le cas de la saison 5 de Strangers Things, les frères Duffer ayant confirmé sur Twitter que l'écriture était au point mort durant ce mouvement social.

La production de la saison 2 de The Last of Us au point mort

Et d'après le site Variety, toujours bien informé sur les coulisses de l'industrie, la saison 2 de The Last of Us est à son tour touchée par cette grève. Ainsi, on apprend que les préparatifs pour composer le casting de cette suite ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, si l'on en croit du moins une personne impliquée dans la production du show HBO.

Cela dit, cela n'est pas étonnant. Pour cause, Craig Mazin, le co-créateur de la série aux côtés de Neil Druckmann, soutient activement le mouvement et a été aperçu à plusieurs reprises sur le piquet de grève avec ses homologues. De fait et conformément aux directives de la WGA, il ne participe plus à l'écriture et à la production de cette saison 2 jusqu'à nouvel ordre. Il en va de même pour Neil Druckmann, directeur créatif des deux jeux, qui a mis sur pause son travail sur cette suite tant attendue.

D'après Variety, l'équipe de casting a demandé aux acteurs déjà retenus de faire des essais avec des dialogues tirés directement de The Last of Us Part II, le jeu vidéo sur lequel sera basé cette seconde saison. Quant au début du tournage, il débuterait finalement à Vancouver en début d'année 2024 plutôt qu'en fin d'année 2023 comme l'avait annoncé l'actrice d'Ellie Bella Ramsay.