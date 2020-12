Wonder Woman 1984 : Warner dévoile la scène d’ouverture du film sur YouTube

Warner Bros vient de mettre en ligne la scène d’ouverture de Wonder Woman 1984 sur YouTube. Initialement attendu en France ce 16 décembre, le film a une nouvelle fois été repoussé.

Ce 15 décembre 2020, Warner Bros a mis en ligne le début de Wonder Woman 1984. La séquence dure un peu plus de 3 minutes et montre Diana Prince (enfant, incarnée par Lilly Aspell) assister à une compétition dans un immense amphithéâtre sur Themyscira, l’île légendaire des amazones.

Au cours du flashback, Diana cherche à participer aux épreuves malgré les mises en garde de son entraîneuse (Robin Wright). Le film nous embarque ensuite en 1984 avec une Wonder Woman adulte (Gal Gadot). La justicière affronte des gangsters, évite une balle en plein désert et s’amuse avec son lasso magique. On aperçoit aussi Steve Trevor (Chris Pine), le love interest de l’héroïne, dans une scène probablement située dans les années 40/50. Le tout est rythmé par la bande-originale du célèbre Hanz Zimmer.

Sortie en 2021 dans les cinémas en France

Dans ce second opus de la saga Wonder Woman, l’Amazone affrontera Barbara Minerva (alias Cheetah dans les comics) et Max Lord, un individu capable de contrôler les pensées des autres humains. Dans les comics, c’est surtout un adversaire de la Ligue des Justiciers, coalition de super-héros formée par Batman, Superman, Wonder Woman et Flash.

En parallèle, les premières critiques presse du film de Patty Jenkins sont apparues sur la toile. La plupart des critiques évoquent un divertissement honorable et efficace. Avec 86 critiques prises en compte, le film écope d’une note de 88% sur Rotten Tomatoes.

Pour rappel, Wonder Woman 1984 devait sortir dans les cinémas français ce mercredi 16 décembre 2020. La situation sanitaire étant toujours préoccupante, le gouvernement a préféré repousser la réouverture des salles de cinéma. De facto, la sortie du film est repoussée à 2021. On imagine que Warner Bros proposera le film dans les salles obscures françaises dès que possible. Aux Etats-Unis, le long métrage DC Comics sortira par contre au cinéma et sur HBO Max en simultané dès le 25 décembre 2020. En Europe, le service de streaming sera disponible dès l’année prochaine.