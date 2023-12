The Last of Us obtient la palme de la série la plus piratée en 2023

L'adaptation en live-action du jeu The Last of Us a obtenu la palme de la série la plus piratée en 2023. Le show signé HBO a ravi la première place à une autre série de la chaîne américaine, à savoir House of The Dragon, le spin-off de Game of Thrones.

Alors que l'on approche doucement mais sûrement de la fin de l'année, nos confrères du site spécialisé Torrent Freak viennent de publier le classement des 10 séries les plus piratées en 2023. Comme le précise le média, ce classement est basé sur le trafic de Bit-Torrent. Si la plateforme est effectivement l'une des plus prisées pour pirater films et séries, il faut toutefois rappeler qu'elle représente une part infime du paysage du piratage.

The Last of Us, série la plus piratée en 2023

Mais justement, quelle série a obtenu la palme pas si convoitée du show le plus piraté en 2023 ? Selon les données compilées par Torrent Freak, la série HBO The Last of Us occupe désormais la première place. L'adaptation du jeu culte de Naughty Dog, portée notamment par Bella Ramsey et Pedro Pascal, a donc ravi le trône à une autre production HBO, à savoir House of The Dragon, le spin-off de Game of Thrones.

On retrouve ensuite sur le reste du podium d'autres séries extrêmement populaires sorties en 2023, mais cette fois-ci au sein d'une autre écurie : Disney. En effet, The Mandalorian, le show Star Wars qui porte Disney+, obtient la médaille d'argent avec sa 3e saison, suivi ensuite de l'excellente deuxième saison de Loki, lancée il y a quelques semaines seulement sur la plateforme. A la 4e place, on retrouve une autre aventure Star Wars, à savoir Ahsoka.

Rappelons au passage que les séries Disney+ se retrouvent depuis plusieurs années maintenant dans le classement des séries les plus piratées. Wandavision a obtenu la pole position en 2020, avant que The Mandalorian ne vienne lui piquer la couronne dès 2021. Comme le souligne Torrent Freak, on constate sans grande surprise que ce classement est dominé par des séries produites par des plateformes de streaming.

Le piratage comme recours à la multiplication des plateformes

Pour cause, en quelques années seulement, l'offre sur le marché du streaming s'est développée à vitesse grand V. De Netflix, Amazon Prime Video en passant par Disney+, on retrouve également d'autres acteurs récents comme Paramount+, HBO Max (pas encore disponible en France), Apple TV+ ou encore OCS et Canal+ Series pour ne citer qu'eux. Si l'on souhaite tout voir, et notamment les exclusivités de chaque plateforme, la facture peut vite atteindre des montants faramineux. Le piratage semble donc être une option de choix pour de nombreux utilisateurs.

Précisons toutefois que les séries Netflix brillent par leur absence au classement, ce qui suggère que les abonnés rechignent encore à se débarrasser de leur compte, au détriment d'autres services. Néanmoins, les choses pourraient changer en 2024 avec les récentes augmentations de prix opérées sur la plateforme et la suppression de la formule à 10,99 € dans certains pays, y compris la France.