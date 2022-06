The Last of Us : un nouveau volet 100% multijoueurs annoncé sur PS5

La saga The Last of Us va avoir le droit à un tout nouveau volet. Celui-ci sera entièrement multijoueurs et signera une expérience inédite pour le studio. Une première image a été présentée lors du Summer Game Fest, mais il faudra attendre l’année prochaine pour avoir plus de détails.

Le Summer Game Fest s’est tenu hier soir et beaucoup de jeux ont été présentés. Il y en a eu pour tous les goûts mais le clou du spectacle concernait la saga The Last of Us. Un remake du premier opus a été dévoilé (nommé Part I) ainsi qu’une toute première image de la série HBO. Mais le studio Naughty Dog a aussi officialisé son prochain gros projet concernant la licence.

Ce nouveau jeu se déroulera dans l’univers de The Last of Us mais n’a pas encore de nom. Il y a même très peu d’infos, en réalité, mais nous savons tout de même quelques petites choses intéressantes à son sujet. La plus importante c'est que ce sera un titre 100% multijoueurs.

The Last of Us se met au 100% multijoueurs

Ce nouveau titre ne sera pas un spin-off au rabais, puisque Naughty Dog affirme qu’il est aussi énorme que n’importe quel de leur jeu solo. On peut donc s’attendre à quelque chose de conséquent. Une première image a été dévoilée. Il s’agit d’un concept art où l’on voit deux personnages surarmés évoluer dans une ville en ruine. Les plus observateurs auront évidemment reconnu San Francisco, une région encore jamais explorée par la saga. Pourrait-on imaginer un open-world où les joueurs évoluent librement dans la ville, tentant de survivre aux différents dangers comme le propose déjà The Division ?

The Last of Us Part 2, sorti en 2020, est un jeu 100% solo mais devait à la base comporter un mode multijoueurs qui a finalement été abandonné en cours de route. Il est possible que le studio ai repris le concept pour un jeu à part entière. Une expérience inédite pour le studio et surtout une prise de risques. Il est connu pour ses expériences millimétrées pour un joueur unique et transposer la formule en multi peut être risqué.

Quoi qu’il en soit, nous aurons plus de détails sur ce mystérieux projet en 2023.