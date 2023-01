The Last of Us : la série cartonne, deuxième meilleur lancement pour HBO depuis plus de 10 ans

Comme le rapporte Deadline, l'adaptation de The Last of Us de Craig Mazin et Neil Druckmann a réalisé le deuxième meilleur démarrage pour HBO, derrière House of the Dragon, depuis le lancement de Boardwalk Empire sur la chaîne en 2010.

The Last of Us, l'adaptation télévisée très attendue du jeu à succès éponyme de Naughty Dog sur PlayStation, a enfin été diffusée lundi et semble être un succès massif pour HBO. Le premier épisode a été acclamé par les fans, qui lui ont attribué la note colossale de 96/100 sur le célèbre site Rotten Tomatoes.

La première de The Last of Us a été le deuxième plus grand démarrage pour une série HBO depuis 2010, battu seulement par House of the Dragon de l'année dernière. En effet, The Last of Us a attiré 4,7 millions de téléspectateurs, selon un rapport de Deadline, arrivant en deuxième position derrière la première de House of the Dragon en 2022, qui a attiré 9,986 millions de téléspectateurs.

The Last of Us fait presque l’unanimité chez les fans

Malgré un démarrage nettement moins fracassant que House of the Dragon ou encore de Boardwalk Empire, qui avait attiré plus de 4,81 millions de téléspectateurs en septembre 2010, The Last of Us a tout de même réussi à réunir des millions de fans pour la première.

The Last of Us a également fait fureur sur les réseaux sociaux, se classant au premier rang sur Twitter dans plusieurs pays. De plus, les bandes-annonces et les teasers de la première saison ont accumulé plus de 100 millions de vues dans le monde à ce jour. En France, les fans semblent également avoir été ravis, malgré la qualité visuelle assez décevante sur Amazon Prime Video. En effet, la plateforme ne propose ni 4K, ni HDR, ni Dolby Vision. La série reste assez jolie, mais on est loin du résultat visuel de HBO Max.

Quoi qu’il en soit, Druckmann et Mazin ont publié une déclaration commune sur la nouvelle, affirmant qu'ils sont “ravis” de voir la réponse des fans et des critiques de la série, et sont enchantés d'ouvrir The Last of Us à un tout nouveau public aux côtés des fans des jeux vidéo.