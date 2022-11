The Last of Us : la série HBO sera diffusée à partir du 15 janvier 2023

Ça y est, on connaît enfin la date de diffusion de l’adaptation télévisée de The Last of Us ! Le premier épisode sera disponible le 15 janvier prochain, nous informe le site de HBO, dans une section dédiée à sa prochaine grosse série. Une annonce officielle de la chaîne américaine ne devrait donc désormais plus tarder, la nouvelle faisant déjà le tour des réseaux sociaux.

The Last of Us est indéniablement l’une des séries les plus attendues du moment. Le trailer publié par HBO en est la preuve : à peine 24 heures après sa diffusion sur YouTube, la vidéo avait déjà amassé plus de 12 millions de vues. Une aubaine pour la chaîne américaine, qui cherche désormais un remplaçant pour son succès surprise qu’a été House of the Dragon.

Autant dire que les fans du jeu attendent de savoir quand ils pourront découvrir l’adaptation proposée par HBO. Jusqu’à aujourd’hui, nous savions seulement que le lancement était prévu pour le début de l’année prochaine. Nous avons désormais une date beaucoup plus précise. Rendez-vous donc le 15 janvier 2023 pour enfin découvrir les aventures de Joel et Ellie sur petit écran.

La série The Last of Us va arriver plus tôt que prévu

L’information nous vient tout droit de HBO elle-même qui, à défaut d’avoir publié un communiqué officiel, a discrètement lâché la bombe sur son site. Sous une vidéo de promotion, on voit en effet que le premier épisode est prévu pour le 15 janvier prochain, accompagné de la description : « Un aperçu de la série dramatique post-apocalyptique basée sur le jeu vidéo acclamé par la critique ».

Alors que la nouvelle commence à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, on s’attend à ce que HBO fasse enfin son annonce officielle dans les prochaines heures, ou jours. Quoiqu’il en soit c’est une excellente pour tous les fans de la saga, qui s’attendaient à voir la série débarquer plus tard dans l’année. On en connaît certains qui vont trépigner d’impatience durant les fêtes de Noël.