The Last of Us : la série HBO bat un nouveau record avec son deuxième épisode

Le deuxième épisode de The Last of Us, la série de HBO adaptée du jeu vidéo éponyme, a été diffusé dimanche et a battu un nouveau record. La chaîne enregistre en effet une progression de 22% de son audience par rapport au premier épisode. C’est historique.

La série The Last of Us serait-elle en train de devenir un phénomène de société ? Le deuxième épisode a été diffusé sur la chaîne HBO dans la nuit de dimanche à lundi, et il a battu un nouveau record : celui de la progression de l’audience par rapport à son premier épisode.

La diffusion en direct de l’épisode a réuni 5,7 millions de curieux, soit une progression de 22% par rapport au premier épisode, qui lui avait attiré 4,7 millions de téléspectateurs.

The Last of Us, la série phare de HBO continue de battre des records

Voir un deuxième épisode d’une série surpasser le premier, c’est déjà un petit exploit (d’habitude, c’est l’inverse), mais ici, la progression est historique pour la chaîne, c'est du jamais vu. L’œuvre attire un public de plus en plus large, notamment grâce en streaming.

A lire aussi – Test de The Last of Us Part I sur PS5: un remake d’excellente facture pour le chef d’œuvre de Naughty Dog

Si 4,7 millions de personnes ont vu l'épisode 1 en direct, il culmine aujourd’hui à 18 millions de vues avec le replay. Cela ne concerne que les audiences américaines et on rappelle que la série est diffusée partout dans le monde, chez Amazon Prime Video en France. La semaine dernière, il a fait sensation en signant le deuxième meilleur lancement de la chaîne depuis 2010, se plaçant juste derrière le pilote de House of the Dragon.

Pour rappel, The Last of Us est l’adaptation du jeu vidéo du même nom sorti en 2013 et qui a eu le droit à un remake en 2022. Il raconte l’histoire de Joel, un homme désabusé qui tente de survivre vingt ans après une apocalypse zombie. Il se voit confié une mission : escorter la jeune Ellie à travers les Etats-Unis. Une histoire simple qui mise avant tout sur son ambiance et sur ses personnages, très bien écrits.