Moins de 50 euros pour un casque sans fil Logitech G435 disponible sur AliExpress !

Besoin d’un casque gaming sans fil confortable et performant ? Le Logitech G435 est actuellement proposé à moins de 50 euros sur AliExpress, soit une réduction de 17 %. Léger et polyvalent, il est idéal pour des sessions de jeu prolongées ou pour écouter de la musique, avec en prime la livraison gratuite.

Que vous soyez un joueur passionné ou que vous cherchiez un casque polyvalent pour écouter de la musique, un bon casque sans fil est devenu un indispensable. Le Logitech G435, casque gaming sans fil, est actuellement proposé à 42,10 euros au lieu de 51,22 euros sur AliExpress, avec une réduction de 17 % et la livraison gratuite. Un modèle léger et performant qui s'adapte parfaitement à vos besoins pour des sessions de jeu prolongées ou une écoute confortable.

Logitech G435 : un casque gaming complet et abordable

Le Logitech G435 est un casque sans fil qui combine confort et performance. Compatible avec plusieurs plateformes, il se connecte via Bluetooth ou la technologie sans fil LIGHTSPEED, permettant aux joueurs de bénéficier d’une connexion stable et rapide, que ce soit sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ou tout autre appareil Bluetooth. Léger avec ses 165 grammes, il est conçu pour offrir un confort optimal lors de longues sessions de jeu, sans provoquer de gêne.

Ce casque est équipé de drivers de 40 mm, capables de fournir un son immersif et précis, que vous jouiez à des jeux vidéo ou que vous écoutiez de la musique. Il prend également en charge des technologies de son spatial comme Dolby Atmos et Tempest 3D AudioTech, vous plongeant encore plus dans l’action. Avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, il garantit des basses profondes et des aigus clairs, pour une expérience sonore équilibrée.

Le Logitech G435 est doté de deux microphones avec technologie beamforming, qui permettent de capter votre voix avec clarté tout en réduisant les bruits environnants. Que vous soyez en pleine partie multijoueur ou en appel vocal, ces microphones assurent une communication limpide. En appuyant longuement sur le bouton muet, vous pouvez facilement passer du mode Bluetooth (lumière LED bleue) au mode dongle USB LIGHTSPEED (lumière LED cyan), pour un usage polyvalent sur plusieurs plateformes.

Avec une autonomie pouvant atteindre 18 heures grâce à sa batterie rechargeable par USB-C, le G435 vous accompagne tout au long de la journée sans interruption. De plus, le casque est fabriqué à partir de 22 % de plastique recyclé post-consommation, faisant de lui un choix écoresponsable pour les gamers soucieux de l’environnement. Son design ergonomique permet une utilisation prolongée sans compromettre le confort.

