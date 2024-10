Qualcomm fait une annonce majeure pour améliorer la durée de vie de nos smartphones sous Android

L’annonce est passée pratiquement inaperçue dans le flot d’informations sur le Snapdragon 8 Elite. Et pourtant, c’est peut-être la plus importante, devant l’amélioration des performances, de l’autonomie ou de l’intelligence. En effet, grâce à cette initiative de Qualcomm, les prochains smartphones haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra vont bénéficier d’une durée de vie plus longue. On vous explique tout.

Les utilisateurs d’iPhone justifient souvent leur préférence par rapport à Android avec plusieurs arguments. Certains avancent une meilleure protection contre les malwares. Certains préfèrent l’intégration du smartphone dans l’écosystème d’Apple. D’autres encore y voient un meilleur investissement. Pour deux raisons. D’abord un iPhone se revend toujours mieux qu’un smartphone sous Android, même si cela s’améliore pour certains Galaxy de Samsung. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur Back Market, par exemple.

Deuxième raison, la durée de mise à jour est plus longue. Chez Apple, c’est en moyenne 6 ans. Mais cela peut-être plus long. Sur Android, cela varie en fonction du constructeur et de la gamme du téléphone. Parfois, c’est 1 an ou 2 ans. Mais cela peut monter jusqu’à 7 ans pour les meilleurs élèves. Bien sûr cela s'améliore. Et cela va continuer à s'améliorer grâce à la réglementation européenne.

Plusieurs raisons sont évoquées : les performances de la plate-forme, le coût qui est disproportionné par rapport au prix de revient du téléphone et l’absence de mise à jour du système par les fondeurs. Parce que les concepteurs de puces, comme Qualcomm et MediaTek, doivent d'abord produire des mises à jour spécifiques à leurs composants avant de les pousser auprès des constructeurs qui vont eux-mêmes apporter des modifications. En gros, ils disent : « c’est pas forcément ma faute ».

Le Snapdragon 8 Elite profitera de 8 ans de mise à jour d'Android

Mais ce n’est pas entièrement vrai, parce que Qualcomm propose déjà 5 ans de mise à jour d’Android sur les Snapdragon 8, une promesse qui est loin d’être suivie par les constructeurs, même sur leurs porte-étendard. Et cela deviendra de moins en moins vrai. En effet, en marge du lancement du Snapdragon 8 Elite, Qualcomm a fait une annonce qui pourrait être le début d’une révolution : le fondeur promet 8 ans de mise à jour d’Android, système d’exploitation et patch de sécurité.

8 ans, c’est 3 ans de plus qu’auparavant. Soit une augmentation de 40 %. Cela peut justifier en partie l’augmentation du prix du composant. Mais, surtout cela apporte deux avantages considérables pour l’utilisateur. D’abord, un smartphone équipé de Snapdragon 8 Elite profitera de plus d'améliorations apportées par Google à Android. Il sera plus longtemps protéger contre les malwares. Son obsolescence arrivera moins vite. Le deuxième avantage est une conséquence de cela : puisque le téléphone est maintenu plus longtemps, il devient plus intéressant à la revente. Et son prix d’occasion ne peut qu’augmenter.

Une autre conséquence qui concerne moins l’utilisateur, c’est le transfert de la responsabilité des mises à jour des téléphones. Les constructeurs ne pourront plus dire « c’est pas ma faute » quand ils proposeront une maintenance d’Android inférieure à 8 ans. Et c’est une très bonne nouvelle, car cela va stigmatiser les mauvais élèves, lesquels devront justifier ce choix. Nous espérons maintenant que Qualcomm continuera sur cette voie en augmentant aussi le nombre de mises à jour pour les SoC des segments moins premium.