Apple devrait arrêter la production du Vision Pro dès 2024, moins d’un an après sa sortie

Selon des informations exclusives du média The Information, Apple envisagerait de cesser la production de son casque Vision Pro d'ici la fin 2024. Une décision surprenante qui intervient moins d'un an après son lancement.

D'après plusieurs sources impliquées dans la fabrication des composants, Apple aurait commencé à réduire drastiquement la production du Vision Pro dès le début de l'été. Cette décision suggère que l'entreprise dispose désormais d'un stock suffisant pour répondre à la demande jusqu'à l'année prochaine.

Les chiffres sont parlants : les fournisseurs auraient produit entre 500 000 et 600 000 unités, un volume qui semble largement excéder la demande actuelle. Certaines usines ont même suspendu la production de composants dès le mois de mai, face aux prévisions de ventes peu encourageantes d'Apple. Les entrepôts regorgent actuellement de dizaines de milliers de pièces non livrées.

Le Vision Pro n’est pas loin d’être un échec commercial pour Apple

Luxshare, l'assembleur chinois du Vision Pro, a récemment été informé qu'il pourrait devoir arrêter la production en novembre. L'entreprise ne produit plus qu'environ 1 000 casques par jour, soit la moitié de sa capacité maximale. Toutefois, Apple conserve la possibilité de relancer la production si les ventes venaient à s'accélérer, les lignes de production n'étant pas encore démantelées.

Plus surprenant encore, le développement de la deuxième génération du Vision Pro serait suspendu pour au moins un an. Apple préférerait concentrer ses efforts sur la création d'un casque plus abordable. Les prévisions pour ce futur modèle restent néanmoins modestes : Apple aurait demandé à ses fournisseurs de se préparer à produire quatre millions d'unités sur l'ensemble du cycle de vie du produit, soit moitié moins que les objectifs initiaux du Vision Pro.

Pour écouler son stock important de composants, Apple pourrait opter pour une mise à jour mineure du Vision Pro actuel, principalement axée sur une amélioration du processeur, sans modification majeure du design. Après tout, le Vision Pro s’était contenté d’une simple puce M2, alors que la puce M3 se retrouvait déjà à bord de certains MacBook. Aujourd’hui, la puce M4 équipe déjà l’iPad Pro de dernière génération, et arrive bientôt sur une série de MacBook Pro.

Cette situation soulève des questions sur l'avenir de la réalité mixte chez Apple. Le prix élevé du Vision Pro et le manque de contenu adapté semblent avoir freiné son adoption, poussant le géant de Cupertino à revoir sa stratégie dans ce secteur pourtant émergent.