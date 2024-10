Voici une très bonne nouvelle concernant la RTX 5080 pour PC portable

La RTX 5080 pour PC portable pourrait partager la même base GPU que la RTX 5080 de bureau et passer à 16 Go de VRAM, pour un sérieux boost de performances en comparaison avec la RTX 4080 portable.

Nvidia devrait bientôt communiquer sur sa prochaine génération de cartes graphiques Blackwell (RTX 50), en commençant par les modèles les plus haut de gamme. Le réputé leaker Moore's Law is Dead prétend avoir obtenu des informations sur la version portable de la RTX 5080, et il a des bonnes nouvelles à nous partager.

Selon ses dires, la RTX 5080 pour PC portable sera propulsé par la puce GPU GB203, qui doit aussi équiper la RTX 5090 mobile et la RTX 5080 de bureau. On peut donc espérer que cette RTX 5080 mobile dispose de performances de haut rang, alors que la RTX 4080 pour laptop avait plutôt déçu, aussi bien les joueurs que les créatifs.

Une RTX 5080 portable avec le même GPU que la RTX 5080 desktop et 16 Go de VRAM ?

Bien entendu, si la base GPU est partagée entre ces trois cartes graphiques, les caractéristiques techniques ne seront pas identiques. La RTX 5080 portable devra faire des concessions face à la RTX 5080 pour desktop et à la RTX 5090 pour ordinateur portable. Le nombre de cœurs CUDA sera entre autres plus faible. On parle par exemple de 10 752 cœurs CUDA pour la RTX 5080 de bureau, contre 8 192 sur la version portable de la RTX 5080.

Cette RTX 5080 portable bénéficierait par contre de 16 Go de mémoire vidéo GDDR7, soit la même quantité de VRAM que la RTX 5080 de bureau, pour des débits atteignant les 28 Gbps. Il s'agit d'une amélioration bienvenue qui devrait permettre un net boost des performances, surtout en comparaison avec la RTX 4080 portable et ses 12 Go de VRAM.

Si cela se confirme, l'expérience gaming sur PC portable passerait un cap. On imagine aussi que Nvidia a trouvé un moyen pour maitriser la consommation énergétique de sa nouvelle carte graphique, la question de la gestion de la chaleur état toujours primordiale sur laptop. Au rayon des craintes, on peut supposer une forte hausse des prix pour cette RTX 5080 portable par rapport à la RTX 4080 portable, qui n'était déjà pas donnée. Certains bruits de couloir évoquent d'ailleurs une augmentation tarifaire sur cette génération en général, surtout qu'AMD abandonne le segment des GPU premium.