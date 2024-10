Ce satellite de Boeing qui a explosé en orbite menace nos communications sur Terre

Un satellite de communication construit par Boeing s'est désintégré en orbite après un incident majeur. Cet événement met en avant des enjeux de sécurité spatiale et de gestion des débris, tandis que le constructeur cherche à comprendre les causes de cette défaillance.

Les satellites de communication jouent un rôle essentiel dans le monde moderne. Ils permettent de connecter des régions entières et de maintenir un accès constant à l’information. Parmi eux, l’Intelsat 33e, lancé en 2016, était chargé d’assurer des services de communication sur plusieurs continents, notamment l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Conçu par Boeing pour le compte d'Intelsat, ce dernier devait rester opérationnel pendant une quinzaine d’années, mais son parcours en orbite a été semé d'embûches.

En effet, ce parcours a été interrompu de manière brutale. Le 19 octobre 2024, une défaillance a causé l’arrêt complet du satellite, suivi de sa désintégration en orbite. Le constructeur travaille désormais avec plusieurs agences gouvernementales pour déterminer la cause de cette “anomalie”. Une commission d'experts a été mise en place pour analyser les données et comprendre les raisons de cet incident. Cette situation montre bien les défis auxquels sont confrontés les opérateurs de ces appareils, alors que d’autres acteurs comme SpaceX, avec sa constellation Starlink, multiplient les lancements de satellites et doivent également composer avec la gestion des débris spatiaux.

L’incident a été confirmé par l’US Space Force, qui suit actuellement environ 20 débris dans l'espace issus de la destruction du satellite. Cependant, une société de suivi spatial, ExoAnalytic Solutions, rapporte en surveiller jusqu'à 57. Ces fragments se déplacent dans une orbite géostationnaire déjà encombrée, posant un risque potentiel pour d'autres satellites. Les équipes de surveillance restent vigilantes pour éviter toute collision qui pourrait aggraver la situation. La multiplication des satellites en orbite renforce l’importance de mieux gérer ces risques pour préserver la sécurité de l’espace.

Ce n’est pas la première fois qu’Intelsat perd un satellite construit par Boeing. En 2019, l’Intelsat 29e avait connu un sort similaire après seulement trois ans en orbite. Cette nouvelle perte ajoute aux difficultés de la société dans le secteur spatial, notamment après les échecs du programme Starliner. Les deux entreprises analysent actuellement les données pour identifier les causes de l’incident et prévenir de futurs problèmes. Pendant ce temps, la présence croissante de satellites comme ceux de SpaceX complexifie encore la gestion de l’espace, et rend la surveillance des débris spatiaux plus cruciale que jamais.

