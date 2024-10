Le Xiaomi 15 va profiter d’un gain massif de performances grâce à son nouveau processeur

Le prochain fleuron de Xiaomi s'annonce comme une véritable révolution en termes de performances. On sait désormais que le Xiaomi 15 embarquera le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ce qui promet des gains de puissance spectaculaires par rapport à son prédécesseur.

Les résultats de près d'une centaine de tests Geekbench, apparus ces derniers jours, révèlent déjà des performances impressionnantes pour le Xiaomi 15. Le modèle testé, équipé de 16 Go de RAM et du dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, affiche des scores qui pulvérisent ceux de la génération précédente : 3 043 points en single-core et 9 385 points en multi-core. Ces chiffres représentent une amélioration respective de 45% et 41% par rapport aux smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3.

La partie graphique n'est pas en reste. Le nouveau GPU Adreno intégré au Snapdragon 8 Elite établit de nouveaux records, dépassant régulièrement les 18 000 points dans les tests OpenCL et atteignant même 24 000 points sous Vulkan. Une progression significative face aux 15 837 points du Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm n’a donc pas menti lors de la présentation. Le géant américain avait évoqué des gains similaires à ce qui est constaté aujourd'hui sur les différents benchmarks.

Le Xiaomi 15 arrive avec Android 15 et HyperOS 2.0

Plus surprenant encore, les prototypes du Xiaomi 15 tournent déjà sous Android 15, une version du système d'exploitation tout juste déployée sur les appareils Google Pixel. Le smartphone sera également équipé de la surcouche HyperOS 2.0, la nouvelle version de l'interface utilisateur de Xiaomi.

Le lancement du Xiaomi 15 est prévu pour la fin du mois en Chine, aux côtés du modèle Pro. Une version Ultra devrait suivre ultérieurement. Comme pour la série 14, une commercialisation internationale est envisagée dans les mois suivant la sortie chinoise, et il faudra probablement attendre le salon MWC de février avant de les voir arriver chez nous.

Si les différentes configurations de RAM n'ont pas encore été officiellement confirmées, le modèle testé avec 16 Go laisse présager plusieurs versions pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Mais on ne sait pas quel était le stockage de l'appareil. Il reste maintenant à voir si d’autres configurations avec moins de RAM permettront de tirer le prix vers le bas, pour que tout le monde puisse y trouver son compte.