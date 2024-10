Severance S2 : la suite de la meilleure série d’Apple TV+ a enfin le droit à sa bande-annonce

La suite tant attendue de Severance, probablement l'une des meilleures séries du catalogue Apple TV+, a enfin le droit à sa bande-annonce officielle. Que les fans se rassurent, le 17 janvier 2025 arrivera bien plus vite qu'on ne le pense.

Apple TV+ peut se targuer de compter dans son catalogue des séries d'excellente facture, avec un nombre assez ahurissant de récompenses à la clé (515 victoires et plus de 2000 nominations). Parmi ces productions primées, on peut citer Ted Lasso, The Morning Show, CODA, Slow Horses, Silo ou Severance, un OVNI cinématographique produit par Ben Stiller.

En quelques semaines après sa sortie sur la plateforme de streaming il y a plus de deux ans, cette série de SF s'est constituée une base de fans solide. Puisant son inspiration dans certaines œuvres cultes, comme The Truman Show ou Eternal Sunshine of Spotless Mind (deux films avec Jim Carrey soit dit en passant), Severance nous invite à découvrir l'univers d'une dystopie comme souvent terrifiante.

On y suit Mark Scout, quadragénaire engagé auprès de la mystérieuse société Lumons Industries. Pour obtenir ce poste, il a dû consentir à subir une opération du cerveau un peu particulière : la dissociation (Severance dans la langue de Shakespeare). Le principe ? On peut résumer ça à une séparation physique de ses souvenirs et de son identité personnelle et professionnelle. Dans les couloirs de Lumons, Mark n'a aucune idée de qui il est à l'extérieur.

Severance S2 a enfin le droit à sa bande-annonce cryptique à souhait

Vous en conviendrez, l'idée est redoutable et la série jouit de plus d'une écriture ciselée, d'un rythme extrêmement maîtrisé, d'une superbe direction artistique et d'un casting 5 étoiles. Il y a deux ans, la première saison nous a laissé sur un cliffhanger absolument insoutenable. Fort heureusement, l'attente va bientôt toucher à son terme, puisqu'Apple l'avait confirmé il y a quelques semaines, Severance va revenir officiellement pour une saison 2 ce 17 janvier 2025.

Après un très court teaser, il ne manquait donc plus qu'une vraie bande-annonce en bonne et due forme. C'est maintenant chose faite ! Au programme, une minute trente de course effrénée dans les travées interminables de Lumon Industries, avec un Mark totalement perdu. D'ailleurs, où sont passés les membres habituels de son équipe ? Cette bande-annonce, cryptique à souhait, promet on l'espère une nouvelle saison exceptionnelle. La réponse sur Apple TV+ le 17 janvier 2025.