Soldes hiver Amazon 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Comme la majorité des enseignes en ligne, le géant du e-commerce Amazon participe également aux soldes d'hiver 2021. Les offres étant très nombreuses, nous avons sélectionné pour vous celles qui nous semblent valoir vraiment le coup. Smartphones, enceintes Bluetooth casques audio, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Voici les meilleurs bons plans Amazon pour les soldes d'hiver 2021.

Carte mémoire micro SDXC SanDisk A1 128 Go à 18,99 € 30,99€

Pour les soldes d'hiver 2021, la carte mémoire micro SDXC SanDisk A1 128 Go proposée à 18,49 € au lieu de 30,99 € en moyenne. Idéale pour les appareils photo MIL, tablettes et smartphones Android, elle est livrée avec un adaptateur SD pour assurer une compatibilité étendu avec un grand nombre d’appareils. Très performante, elle est capable d’atteindre des vitesses de lecture/écriture de 100/90 Mo/s pour des prises et transferts rapides.

En outre, elle prend également en charge les vidéos en définition Full HD en mode rafale continue et est homologuée A1 pour des performances applicatives plus rapides. Enfin, elle a été conçue et testée dans les conditions les plus extrêmes et peut résister aux températures extrêmes, à l’eau, aux chocs et aux rayons X.

Amazon Echo Dot 3 à 24,99 € 49,99 €

Lancé au tarif de 60 € il y a un an, l’Echo Dot de 3e génération est vendu autour de 50 € mais Amazon propose une belle promo qui vous permet d’économiser 25 € sur le prix normal. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 50%. C’est clairement le bon moment pour l’acheter à bas prix. Grâce à son petit format, l’Echo Dot 3 est léger et facilement transportable tout en son puissant et équilibré.

Amazon Echo Dot 4 à 29,99 € 59,99 €

En septembre dernier, Amazon lançait sa toute nouvelle génération d'enceintes connectée Alexa. La 4e pour l'Echo Dot qui adopte un nouveau look tout en rondeur et très réussi. Les changements de cette nouvelle mouture ne sont pas qu'esthétiques puisque l'enceinte propose de belles améliorations sur le papier. En l'occurrence sur la partie sonore.

Celle-ci repose désormais sur 2 tweeters 20 mm et 1 woofer de 76.2 mm qui assurent un « son stéréo avec des aigus clairs, des médiums dynamiques et des graves profonds ». Les fonctionnalités intelligentes ne sont pas en reste. Alexa est toujours là, prêt à répondre à la moindre sollicitation. L'enceinte est par ailleurs capable de détecter l'acoustique de vos pièces et d'ajuster automatiquement la restitution audio.

Bien que tout soit contrôlable par la voix, l'Echo Dot 4 dispose de quatre boutons. Vous avez deux pour augmenter et baisser le volume, un bouton d'action et un autre pour activer et désactiver le microphone pour votre discrétion. Afin d'offrir une consommation énergétique optimale, l'enceinte bascule automatiquement en mode basse consommation dès qu'elle est inactive.

Parce qu'Amazon met un point d'honneur sur l'écologie, l'Echo Dot 4 est de plus essentiellement conçue en matériaux recyclés. Profitez des soldes d'hiver pour l'acheter à moitié prix sur Amazon. Le site offre en effet une belle réduction de 50%. Vous l'avez à 30 € au lieu de 60 € habituellement. Vous avez craqué ? C'est le moment de passer à l'action.

SSD interne Samsung 860 EVO 1 To à 110 € 129,99 €

Si vous désirez vous équiper d'un SSD à moindre coût, sachez que l'enseigne propose de belles promotions sur le Samsung 860 EVO, un SSD au format 2,5″. Il est conçu autour d'une mémoire V-NAND MLC 3bit et d'un cache LPDDR4 qui lui permet d'atteindre des vitesses optimales pour l'interface SATA III : 550 mo/s en lecture et de 520 mo/s en écriture.

Le SSD Samsung 860 EVO est par ailleurs compatible avec le chiffrement matériel AES 256-bit pour la sécurité de vos données. une offre idéale pour s'offrir un SSD fiable, rapide et durable avec une garantie constructeur de 5 ans.

Huawei Watch GT 2 à 129 € 229 €

Cette montre connectée (version 46 mm) du constructeur chinois est en promotion au prix de 129 euros au lieu de 229 euros ; ce qui fait une belle remise immédiate de 100 euros par rapport à son tarif conseillé. Concernant ses points forts, la Huawei Watch GT 2 embarque la puce Kirin A1 qui permet à l’utilisateur de disposer d’une autonomie maximale de 7 jours. Elle est équipée d’un écran AMOLED HD de 1,2 pouce (résolution de 390 x 390 pixels) et dispose de nombreux capteurs dont un GPS et un cardiofréquencemètre.

Compatible avec les appareils tournant sous Android 4.4 (ou version ultérieure) et iOS 9.0 (ou version ultérieure), elle effectuera un suivi ultra-précis de vos entraînements et de votre état physique en temps réel et le propriétaire pourra utiliser l'une de ses innombrables fonctionnalités, comme les appels Bluetooth, les notifications, le lecteur audio, le suivi de du sommeil via TruSleep 2.0 ou encore le suivi de l'état de stress via TruRelax.

Apple AirPods 2 à 136 € 179 €

Les AirPods 2 sont également à un bon prix chez Amazon à l’occasion des soldes d'hiver 2021. Vendus à 179 € sur le site d’Apple et chez la plupart des marchands, ils sont proposés moins chers à 136 € avec le boîtier de charge filaire. Vous bénéficiez d’une réduction de 24% qui équivaut à 43 €.

Les AirPods de 2e génération adoptent le design classique de la gamme. Ils sont confortables et ergonomiques pour les utilisateurs sous l’écosystème d’Apple (iPhone, Mac). Les connexions sont automatiques, vous avez un accès rapide à Siri et passez très facilement d’un appareil à un autre. Les écouteurs offrent jusqu’à 24h d’autonomie avec le boîtier de charge.

Apple AirPods Pro à 212 € 279 €

Le prix de l’AirPods Pro est en chute libre pour les soldes d'hiver 2021. Vendus au tarif conseillé de 279 € habituellement, les nouveaux écouteurs d’Apple avec réduction de bruit sont proposés à 212 € chez Amazon. C’est le bon moment pour vous les offrir puisqu’ils bénéficient d’une réduction de 24%. Vous réalisez une économie de 67 €. Les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil les plus aboutis du catalogue d’Apple.

Ils arborent un design compact et solide et offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la réduction de bruit active, un mode Transparent pour laisser passer le son à souhait et sont par ailleurs étanche. Les AirPods Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts en silicone pour un meilleur confort. Et bien sûr, le son délivré et de très bonne facture.

Apple Watch SE à 269 € 299 €

Au cours d'une durée indéterminée, la montre connectée Apple Watch SE (modèle 40 mm) est à 269 euros au lieu de 299 euros chez Amazon ; soit une remise immédiate de 30 euros de la part du site marchand. À titre d'information, il est possible de payer la montre en 4 fois sans frais (ce qui correspond à 4 mensualités de 67,25 euros chacune) et les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

Sortie en octobre 2020, l'Apple Watch SE est équipée d’un boîtier en aluminium gris sidéral. Elle est aussi dotée d'un écran Retina OLED LTPO, du GPS, d'une boussole, d'un processeur S5 bicœur 64 bits, d'une puce SiP S5 avec processeur bicoeur 64 bits, d'une capacité de 32 Go et d'un haut‑parleur. On retrouvera également le Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, le Bluetooth 5.0, une batterie en lithium‑ion assurant une autonomie maximale de 18 heures, et une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter notre article associé au test de la Watch SE d'Apple.

Casque Sony WH-1000XM4 à 349 € 379 €

Pour les soldes d'hiver 2021, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 avec réduction de bruit active, coloris argent voit son prix baisser. Il s’agit du successeur du très populaire Sony WH-1000XM3 dont il a pris la succession il y a quelques mois. Proposé au tarif habituel de 379 €, il voit son prix passer sous la barre des 350 €. C’est le moment plus que jamais de l’acheter au meilleur prix. Avec le Sony WH-1000XM4, vous bénéficiez d’une réduction de bruit active et d’un son de qualité, mais aussi de plusieurs fonctions intelligentes pour une excellente expérience audio. Son autonomie est de 38h.

Huawei P30 à 379 € 399 €

Parmi les offres soldes d'hiver 2021 Amazon qui ont attirées notre attention, il y a le smartphone haut de gamme Huawei P30, sorti en 2019 qui est proposé au tarif très attractif de 379 €. Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

OnePlus 8 Pro à 749 € 899 €

Pour les soldes d'hiver 2021, Amazon casse le prix des différentes versions. Le OnePlus 8 Pro bénéficie d'une baisse de prix de 150 €. La version 128 Go passe ainsi à 749 € au lieu de 899 €. Celle avec 256 Go de stockage est 849 € au lieu de 999 €.

Pour rappel, le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l'autre. La différence n'est pas vraiment remarquable à l'usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d'un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d'un ultra-grand angle de 48MP, d'un téléobjectif de 8MP et d'un objectif IR 5MP. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP.