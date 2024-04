300 € de remise sur le Galaxy S24 : le smartphone Samsung est à son prix le plus bas

Pour ceux qui ont le Galaxy S24 dans leur ligne de mire, voici une offre qui permet d'économiser 300 € sur le smartphone Samsung. Lancé à 899 €, son prix passe ainsi sous la barre des 600 €. La marque vous offre en plus les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d'une valeur de 200 €.

Le dernier smartphone haut de gamme de Samsung est sorti il y a quelques semaines à peine. Il s'affiche toujours au prix conseillé de 899 € chez la plupart des marchands dans sa version de base. Si vous êtes à l'affût d'une occasion pour acheter le Galaxy S24 à bon prix, Samsung propose en ce moment une triple offre qui fait baisser son prix de 300 €.

D'abord, avec le code promo MYPHONE, vous bénéficiez d'une réduction immédiate de 100 € au panier. À cela s'ajoute un bonus de reprise potentiel de 100 €. Si vous décidez de revendre l'un de vos anciens appareils (smartphone, tablette, montre connectée, PC portable, etc..), peu importe son état, Samsung vous offre donc un bonus de reprise systématique de 100 €. Ce dernier vient s'ajouter au montant effectif de la reprise de l'appareil cédé.

Enfin, une troisième promotion sur le Galaxy S24 prend la forme d'une offre de remboursement d'un montant de 100 €. Celle-ci est valable jusqu'au 26 mai 2024. Somme toute, le smartphone fait ainsi l'objet d'une réduction globale de 300 €. Dans sa version de 128 Go, il passe ainsi à 599 €.

Une offre également valable sur les Galaxy S24+ et S24 Ultra

Le Galaxy S24 256 Go est aussi éligible à l'offre. Il vous reviendra à 659 € au lieu de 959 €. Notez que le Galaxy S24+ et le S24 Ultra bénéficient eux aussi des mêmes offres, mais cette fois-ci avec 150 € de remise avec le code MYPHONE et 150 € sous la forme d'un bonus de reprise.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre ses écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d'une valeur de 200 €. Le produit s'ajoute automatiquement au panier pour l'achat du Galaxy S24, du S24+ ou du S24 Ultra.

Galaxy S24 Series : ce que Samsung fait de mieux

Lancée en février 2024, la série Galaxy S24 se positionne en tête du catalogue des smartphones de Samsung. Ces modèles haut de gamme héritent de la plupart des atouts de leurs prédécesseurs tout en apportant quelques nouveautés. Le design toujours aussi premium du smartphone n'est pas en déphasage avec sa partie interne qui est tout aussi reluisante.

Le smartphone dispose ainsi de composants haut de gamme, à commencer par le SoC Exynos 2400 gravé en 4 nm qui signe le retour de Sasmung à sa puce maison. Et comme nous avons pu le constater lors de notre test du Galaxy S24, il s'agit d'un retour gagnant. Cela confirme les affirmations du constructeur qui dit avoir réalisé de gros progrès sur sa puce.

Le S24 dispose par ailleurs de l'un des meilleurs écrans du marché. Il s'agit ici d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La batterie d'une capacité de 4000 mAh assure une bonne autonomie et elle se charge à une puissance maximale de 25W.