Apple Watch SE 2 (2023) : la montre connectée est à son prix le plus bas

Envie de vous procurer une montre connectée pas trop chère et de marque Apple ? Profitez du bon plan Amazon pour vous offrir le modèle 2023 de l'Apple Watch SE de deuxième génération à son prix le plus bas.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon vous donne la possibilité d'avoir une Apple Watch à un prix abordable. Disponible dans son coloris lumière stellaire, la version 2023 de la montre connectée Apple Watch SE 2 est à 242 euros au lieu de 279 euros. Cela fait une remise immédiate de près de 40 euros de la part du célèbre site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Pour rappel, l'Apple Watch SE lié au deal Amazon dispose d'un écran Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels avec une luminosité qui peut atteindre 1000 nits. L'objet connecté embarque aussi la puce SiP S8, une mémoire vive de 1 Go, une capacité de stockage de 32 Go, une étanchéité jusqu’à 50 mètres et une autonomie maximale de 18 heures.

La montre est également dotée de divers capteurs qui permettent d’effectuer le suivi de la forme physique et du sommeil. Elle suit notamment votre rythme cardiaque et peut vous alerter en cas de fréquence inquiétante ou en cas d’arythmie. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test de l'Apple Watch SE 2e Gen.