Ninebot Max G2 E : superbe offre à saisir sur la puissante trottinette électrique

Profitez du dernier week-end du mois d'avril 2024 pour vous offrir une trottinette électrique puissante et endurante ! Chez Darty, la Ninebot Max G2 E de Segway fait l'objet d'une réduction de 200 euros et l'achat du produit vous permet d'avoir une carte cadeau de 60 euros.

L'univers de la mobilité urbaine est à l'honneur chez Darty, à l'occasion du dernier week-end du mois d'avril 2024. Jusqu'à ce dimanche 28 avril inclus, l'enseigne française propose jusqu'à 100 offerts en carte cadeau sur une sélection de trottinettes électriques. Parmi la sélection concoctée par Darty, on trouve notamment la Ninebot Max G2 E.

La puissante trottinette électrique signée Segway est à 699,99 euros au lieu de 899,99 euros grâce à une remise immédiate de 22% de la part du site e-commerce français. L'achat de l'engin électrique vous donne droit à 60 euros offerts en carte cadeau, à condition de saisir manuellement le coupon MOBILITE20 au cours de l'étape de la commande. Pour information, la carte cadeau sécable doit être utilisée uniquement dans les magasins Darty le lundi 13 mai 2024.

Idéale pour circuler en ville ou à la campagne, la trottinette Ninebot Max G2 E dispose d'une batterie de 15300 mAh et d'une autonomie maximale de 70 km après une seule charge estimée à six heures. D'une puissance nominale de 450 W (900 W en crête), l'engin électrique embarque une vitesse maximale de 25 km/h. Les futurs propriétaires auront l'occasion de découvrir un écran LED clair et intuitif intégré qui leur permettra de garder un oeil sur toutes les informations relatives à la vitesse, au mode d'alimentation et au niveau de la batterie.