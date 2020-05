Meilleurs écouteurs intras-auriculaires : quel modèle acheter en 2020 ?

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire d’intra-auriculaires ? Vous êtes tombé au bon endroit chers lecteurs. Dans ce guide d’achat, on a listé tous les meilleurs écouteurs du marché, qu’ils soient filaires ou sans fil. En fin d’article, on répond aussi à toutes vos questions concernant l’achat d’un écouteur intra. Suivez le guide.

Notre sélection des meilleurs écouteurs intra-auriculaires

On a sélectionné pour vous les 10 meilleurs écouteurs intra auriculaires du marché actuel. Dans la sélection ci-dessous, il y en aura pour tous les goûts et aussi pour tous les prix. En conclusion, on vous propose une petite FAQ concernant les usages, les fonctionnalités et le budget alloué à une paire d’écouteurs intra auriculaires.

Apple AirPods Pro

On commence ce guide d’achat avec les AirPods Pro, la solution haut de gamme d’Apple. Vendus au prix de 279 euros, les écouteurs conçus par le géant californien raviront surtout les utilisateurs d’iPhone. Couplés à un appareil sous iOS, la magie des AirPods opère à son plein potentiel. Un iPhone (ou un iPad) repère les Airpods Pro en 2 secondes dès l’ouverture du boîtier de recharge.

Une fenêtre apparaît alors en bas de l’écran et facilite l’appairage : en 10 secondes, vous pourrez écouter de la musique. Apple promet autour de 4 heures d’écoute avec les écouteurs. Grâce au boîtier, la firme assure 24 heures d’autonomie supplémentaire. C’est juste passable au vu de la concurrence. Les écouteurs d’Apple se distinguent surtout grâce à leur système de réduction du bruit active.

Apple propose trois modes d’écoute : neutre (réduction de bruit passive), suppression du bruit (réduction active) et transparence. La technologie d’Apple permet vraiment de se retrouver dans une bulle de silence et de tranquillité, que ce soit dans le métro, au bureau ou au milieu d’un chantier. Chapeau ! La qualité des appels téléphoniques, point fort des précédents AirPods, reste très très bonne. Pour en savoir plus, on vous invite à lire notre test et avis sur les AirPods Pro.

Les + Les -

Compact et léger Le prix élevé Réduction de bruit active efficace Surtout idéal pour les iPhone/ iPad Bonne qualité du son Autonomie juste passable Idéal pour les appels

Bose QC30

Bose a lancé en 2017 les Bose QC30, des intra auriculaires sans fil mais reliés par un câble, afin de satisfaire les audiophiles. Les écouteurs de la marque offrent l’une des meilleures réductions de bruit du marché. C’est donc parfait pour les utilisateurs en quête de silence et de calme. Ils tirent aussi leur épingle du jeu grâce à leur design étonnant. Le fil qui relie les 2 écouteurs est en effet doté d’un système tour de cou qui améliore la stabilité et le confort.

Ce tour de cou est muni de plusieurs touches afin de contrôler aisément l’intensité de la réduction de bruit. Il est possible de la désactiver presque entièrement afin de percevoir les conversations aux alentours. Bose promet une autonomie de 10 heures avec ses écouteurs. C’est plutôt correct. On regrettera l’absence de boitier afin de recharger les QC30 sans devoir les brancher. Le écouteurs intra de Bose sont vendus autour des 299 euros.

Les + Les - Bon maintien Pas faciles à transporter La meilleure réduction de bruit du marché Autonomie un peu légère Confortables Un prix un peu élevé Qualité sonor excellente

Sony WF-1000XM3

On enchaîne avec les WF-1000XM3 au nom imprononçable de Sony. Inspirés de son casque à réduction de bruit active de haut vol, les WF-1000XM3 optent pour un design façon AirPods d’Apple. Avec les écouteurs, Sony inclus un boîtier de recharge afin de gonfler l’autonomie. Avec le boîtier, le fabricant nippon table sur 24 à 32 heures d’autonomie. Sans celui-ci, les écouteurs grimpent à 6 heures avec le réduction de bruit, contre 8 heures si celle-ci est désactivée.

Son plus bel atout n’est autre que la réduction de bruit active. Configurable via une application mobile ultra bien pensée, elle isole parfaitement des bruit extérieures.Enfin, les WF1000XM3 offrent un son équilibré et percutant avec une belle présence des basses. Réservés au marché du haut de gamme, les WF-1000XM3 sont vendus autour des 249€. On les réservera aux acheteurs les plus exigeants.

Les + Les - Très bonne autonomie Un prix encore un peu élevé Réduction de bruit parfaite L'application compagnon très bien conçue

Samsung Galaxy Buds+

Début 2020, Samsung a lancé les Galaxy Buds+, de nouveaux écouteurs intra sans fil. Samsung assure que ses écouteurs sont capables de tenir 11 heures, et jusqu’à 22 heures en prenant en considération leur petit boitier de recharge. Côté autonomie, la solution de Samsung est donc très proche de ses rivaux les plus réussis.

Conçus avec l’aide d’AKG, ils offrent une fonctionnalité inédite : grâce à eux, vous pouvez lancer automatiquement votre liste de lecture favorite sur Spotify avec une commande. Malheureusement, ils font l’impasse sur la réduction de bruit active. Par contre, Samsung a intégré un mode « bruit ambiant » qui permet d’empêcher les sons extérieurs de perturber un appel vocal. Les Galaxy Buds+ sont disponibles à l’achat au prix de 169 euros.

Les + Les - Un prix contenu Pas de réduction de bruit active Une bonne autonomie Le mode bruit ambiant

OnePlus Bullets V2

Extrêmement légers puisqu’ils ne pèsent que 14 grammes, les Bullets V2 de OnePlus se distinguent d’abord par un design extrêmement soigné. Ils intègrent une petite « télécommande » plate pour régler le volume et gérer les pistes sonores. Vendus à seulement 99 euros, ils promettent une autonomie de 14 heures avec une charge complète. OnePlus équipe ses écouteurs de la Warp Charge 30, la même recharge rapide que le OnePlus 7 Pro par exemple.

Il suffit de 10 minutes de charge pour 10 heures d’écoute. C’est impressionnant. Ils pèchent par contre par son mauvais maintien, le câble de recharge un peu trop court et le fait qu’il ne soit pas étanche. Dommage. Pour en savoir plus sur ces écouteurs, on vous invite à consulter notre test complet des OnePlus Bullets V2.

Les + Les - Un prix mini Câble de recharge trop court Une autonomie exceptionnelle Qualité sonore juste correcte La recharge rapide

Jabra Elite Active 75T

Jabra, le célèbre fabricants d’oreillettes bluetooth, vend les Jabra Elite 75t à un prix avoisinant les 175 euros. Avec leur design inspiré des AirPods d’Apple, les Jabra Elite 75t sont confortables et se maintiennent très bien dans le conduit auditif. Malheureusement, Jabra n’a pas intégré de technologie de réduction du bruit active sur ses écouteurs.

La marque compense avec des embouts bien conçus capables de boucher les oreilles et filtrer ainsi une partie des sons. C’est mieux que rien. Jabra garantit jusqu’à 7h30 d’écoute sur une seule charge et plus de 28 heures avec le socle de recharge. De plus, 15 minutes dans le boîtier suffit à récupérer 1 heure d’autonomie. Basiques mais efficaces, ces écouteurs Jabra plairont au plus grand nombre.

Les + Les - Bonne autonomie Qualité sonore inégale (surtout pour les appels) Confortables Pas de réduction de bruit active

Anker SoundBuds Curve

Vendus à seulement 30 euros, les Anker SoundBuds Curve plairont surtout aux budgets les plus restreints. Basiques mais efficaces, les écouteurs sont reliés par un câble équipé d’une télécommande à trois boutons. Les écouteurs garantissent une autonomie maximale de 14 heures avec une seule recharge. On regrettera l’absence d’un boîtier de recharge qui pourrait gonfler l’autonomie de l’accumulateur. Sans surprise, la qualité sonore est décevante. On les réservera aux sportifs peu regardants sur la qualité du son.

Les + Les + Un prix très réduit Design un peu cheap Bon maintient Qualité sonore médiocre

1 More Triple Driver

On continue avec les 1 More Triple Driver, une autre alternative pas chère aux écouteurs les plus coûteux de cette sélection. Commercialisés autour des 75 euros sur Amazon, ils offrent tout simplement le meilleur rapport qualité prix du marché. Contrairement à la plupart des autres solutions de ce guide, ce sont des écouteurs filaires. Pour vous en servir, vous aurez donc besoin d’un port jack. Ils tirent leur épingle du jeu grâce à des embouts confortables, une certification Hi-Res et THX et un son de grande qualité.

Les + Les - Un excellent rapport qualité prix Connexion filaire Un son de haute qualité Confortables Design élégant et solide

Sennheiser Momentum True Wireless

Les Sennheiser Momentum True Wireless confirment l’expertise de la marque dans le domaine de l’audio. C’est la solution idéale pour les plus exigeants d’autre nous. Compatibles avec les codecs AAC, mais également aptX et aptX Low Latency, ils s’adressent vraiment aux oreilles les plus affinées. Sennheiser promet jusqu’à 4 heures d’écoute avec une seule charge et jusqu’à 12 heures avec le boîtier de charge fourni.

C’est un peu court vis à vis de la concurrence. On regrettera fortement l’absence de la réduction de bruit active, un peu incompréhensible sur un produit de cette gamme de prix. Les écouteurs sont proposés autour des 200 euros.

Les + Les - Qualité audio impressionnante Pas de réduction de bruit active Compatible avec de nombreux codecs Autonomie un peu courte Design luxe Prix trop élevé

Powerbeats Pro

On termine cette sélection avec les Powerbeats Pro. Conçus par Beats, la marque de Dr Dre détenue par Apple, les écouteurs promettent une bonne autonomie de 9 heures (24 heures avec boîtier). Ils se distinguent grâce à leur design équipé d’un arceau pour le tour d’oreille. Grâce à cette construction, le maintien est juste parfait. Idéaux pour les sportifs, ils délivrent une qualité audio un peu médiocre qui décevra les audiophiles. Ils sont vendus autour des 250 euros.

Les + Les - Bonne autonomie Qualité audio passable Design confortable Prix trop élevé Pas de réduction de bruit active

🤔Quels usages pour des écouteurs intra-auriculaires ?

Les écouteurs intra-auriculaires sont particulièrement prisés des utilisateurs qui cherchent à s’isoler du monde extérieur. Ce type d’écouteurs est en effet muni d’un dispositif qui s’insère dans le conduit auditif, isolant ainsi l’usager d’une partie des bruits. Couplés à une technologie de réduction de bruit active, les intra permettent vraiment de se retrouver dans une bulle de silence.

Néanmoins, on notera que le design des intra-auriculaires gêne parfois les oreilles les plus sensibles. C’est pourquoi on vous conseille de prêter attention aux embouts qui équipent ces écouteurs. Si vous ressentez une gêne, il suffit peut être de changer d’embout. Toutes les oreilles sont différentes !

Quoi qu’il en soit, les intra sont utiles dans de nombreuses situations du quotidien : dans le métro, au boulot… Ils raviront aussi les utilisateurs les plus sportifs. Les intra-auriculaires se maintiennent en effet mieux dans l’oreille que des écouteurs classiques, dont l’embout ne pénètre pas dans le conduit auditif.

🙄Des écouteurs intra-auriculaires avec ou sans fil ?

Dans cette sélection, nous avons listé des écouteurs sans fil et des écouteurs filaires, sans fil. En fonction de vos usages et de vos habitudes de vie, vous pourriez avoir envie d’opter pour une paire dénuée de câble. C’est notamment le cas des sportifs, qui risquent d’être gênés dans leur mouvement par le câble qui relie l’accessoire au smartphone. Si votre smartphone est dépourvu de port jack, comme c’est le cas de nombreux téléphones sur le marché, vous devriez plutôt vous tourner vers des solutions sans fil.

🔋Quelle autonomie pour des écouteurs intra-auriculaires ?

Si vous choisissez d’acheter une paire d’écouteurs sans fil, vous devrez régulièrement recharger ceux-ci. La plupart des solutions sont accompagnées d’un boîtier de recharge qui permet de doper l’autonomie des écouteurs. En moyenne, des écouteurs sans fil offrent entre 4h à 10H d’autonomie. Grâce à la boîte de recharge, les marques promettent entre 15H et 25 heures d’autonomie. Tout dépend des écouteurs.

💰Quel budget pour des écouteurs intra-auriculaires ?

De nos jours, on trouve des écouteurs intra auriculaires à tous les prix. Pour une paire d’intra filaire d’entrée de gamme, il vous suffira de dépenser entre 30 et 50 euros. Pour des solutions plus complètes et haut de gamme, comptez entre 75 et 100 euros. Sans surprise, les écouteurs sans fil sont un peu plus chers. On les trouve entre 100 et 300€ sur le marché. Tout dépend évidement de la marque et des fonctionnalités.

Nous espérons que ce guide d’achat des meilleurs écouteurs intra auriculaires du marché vous permettra de faire des achats éclairés. Si vous avez d’autres conseils à donner à la communauté Phonandroid, ou si une erreur s’est malencontreusement glissée dans ce dossier malgré notre vigilance, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

