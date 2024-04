Avant le coup d'envoi officiel de la première édition des French Days 2024, Carrefour effectue une offre intéressante à saisir sur les Galaxy Buds FE. Les écouteurs sans fil de Samsung font en effet l'objet d'une remise fidélité de 50%.

Alors que l'édition printanière des French Days 2024 commencera ce mardi 30 avril, Carrefour vous permet d'avoir des écouteurs Samsung à moitié prix. Jusqu'au 21 mai prochain, les Samsung Galaxy Buds FE sont au prix de revient de 49,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Les 50 euros de réduction seront directement ajoutés dans la cagnotte fidélité du compte client Carrefour et pourront être utilisés dès le lendemain de l'achat des écouteurs. Pour information, la livraison gratuite est possible si le retrait du produit se fait en magasin Carrefour.

Sortis en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et la tablette Galaxy Tab S9 FE à l'automne 2023, les Buds FE de la gamme Galaxy sont des écouteurs sans fil dotés de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6,5 mm chacun, de trois microphones pour un grand confort d'appel et de la réduction active de bruit. La paire d'écouteurs peut être utilisée pendant une durée maximale de 29 heures grâce à l'étui de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés durant cinq minutes afin d'obtenir 55 minutes d'écoute supplémentaire. Pour terminer, les Samsung Galaxy Buds FE sont fournis avec un boîtier de chargement/rangement, un câble USB-C et trois paires d'embouts.