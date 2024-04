Une remise de 80€ sur un pack avec un Samsung Galaxy et un casque JBL chez Darty !

Vous souhaitez vous équiper à prix mini ? Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'un pack exclusif avec un Samsung Galaxy A25 et un casque Bluetooth JBL 520BT, le tout avec une remise de -80€ ! On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir le pack avec -22% chez Darty

C'est une occasion à ne pas manquer chez Darty : pour quelques jours seulement, le pack combinant le Samsung Galaxy A25 128Go et le casque Bluetooth JBL 520BT est proposé à un tarif exceptionnel de 249€, soit une réduction de 22% par rapport au prix habituel de 329€. Cette offre met ce pack technologique sous la barre symbolique des 250€, rendant l'accès à deux produits de haute qualité plus abordable que jamais.

Ce pack n'est pas seulement attrayant pour son prix, il représente également une solution parfaite pour les consommateurs à la recherche d'une expérience audiovisuelle complète et de qualité. Avoir un smartphone et un casque de la marque JBL dans le même pack assure une compatibilité et une qualité de son optimales, parfait pour ceux qui aiment profiter de leur musique ou vidéos en déplacement sans compromis.

Performances et design : découvrez le Samsung Galaxy A25

Le Samsung Galaxy A25 est un smartphone qui allie performance et design. Équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces offrant une résolution Full HD+, le dispositif promet une clarté d'image exceptionnelle, idéale pour le streaming vidéo ou la navigation. Sous le capot, le Galaxy A25 est propulsé par un processeur octa-core, accompagné de 4 GB de RAM, ce qui garantit une utilisation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes.

Le téléphone dispose également de 128 GB de stockage interne, extensible via microSD, permettant de stocker une quantité importante de données sans souci. Sa batterie de 4000 mAh assure une autonomie prolongée, idéale pour les utilisateurs actifs. De plus, le Galaxy A25 est équipé d'un système de triple caméra arrière, incluant un capteur principal de 48 MP pour des photos nettes et détaillées.

Tout savoir sur le Galaxy A25

Plongez dans le son de qualité pro avec le casque JBL 520BT

Le casque Bluetooth JBL 520BT est conçu pour les amateurs de musique qui ne veulent pas sacrifier la qualité sonore pour la commodité. Il offre une reproduction sonore riche et précise grâce à la technologie exclusive de JBL. Le casque est aussi doté d'une connectivité Bluetooth rapide et stable, compatible avec une multitude d'appareils.

Outre sa qualité sonore supérieure, le JBL 520BT est remarquable pour son confort. Il est équipé de coussinets doux et d'un arceau ajustable, permettant de longues sessions d'écoute sans inconfort. Le casque possède également une autonomie de 30 heures sur une seule charge, et une fonction de recharge rapide qui offre 2 heures d'écoute après seulement 10 minutes de chargement.

Tout savoir sur le JBL 520BT

Cette offre exclusive chez Darty est une opportunité fantastique pour acquérir à la fois un smartphone performant et un casque de haute qualité à un prix défiant toute concurrence. Que ce soit pour vous ou pour offrir, ce pack Samsung Galaxy A25 et JBL 520BT à moins de 250€ est une affaire à saisir !