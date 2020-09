Samsung a lancé 15 smartphones compatibles 5G depuis 2019, mais reste toujours derrière Huawei

Samsung a lancé 15 smartphones compatibles 5G depuis 2019, si l’on en croit l’infographie publiée par le constructeur. Si cela reste toutefois impressionnant, la performance n’égale pas celle de Huawei, qui compte pour l’instant 19 smartphones compatibles 5G à son actif.

Samsung fait partie sans contestation des constructeurs qui ont rapidement fait le pari de la 5G. Il est un des premiers à avoir proposé des appareils compatibles, à une heure où la nouvelle norme n’a atteint pour l’instant que quelques pays dans le monde. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Samsung a d’ores et déjà lancé une pléthore d’appareils compatibles 5G.

En guise de piqûre de rappel, Samsung vient de publier une infographie qui liste l’intégralité des produits compatibles 5G vendus à ce jour par la firme sud-coréenne. L’occasion de se rappeler que depuis 2019, Samsung a lancé pas moins de 19 appareils 5G Ready, entre smartphones, tablettes, et PC ultraportables.

L’ère 5G de Samsung a débuté en 2019 avec le lancement du Galaxy S10 5G. Ensuite, les Galaxy Note 10, Galaxy S20 et Galaxy Note 20 ont tous une droit à leur déclinaison 5G. Le constructeur n’a pas voulu faire de la 5G l’apanage des modèles haut de gamme, puisque plusieurs milieux de gamme Samsung sont également compatibles avec la nouvelle norme.

La 5G pour les flagships comme pour les milieux de gamme

Le Galaxy A90 fut le premier à en bénéficier. Il a ouvert la porte au Galaxy A51 5G et au Galaxy A71 5G. Plus récemment, l’entreprise a levé le voile sur le Galaxy A42 5G, le plus abordable des smartphones compatibles 5G de la marque. Il embarquera un écran AMOLED 6,6 » ainsi qu’un quadruple capteur principal, pour un prix de 379 €. Sa sortie est prévue en début novembre, et il se place comme un concurrent direct au OnePlus Nord.

Sans surprise, tous les smartphones pliables du leader mondial, à savoir le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip, et le Galaxy Z Fold 2, ont tous accueilli la 5G. À tout cela, il faut rajouter les tablettes haut de gamme du constructeur comme les Galaxy Tab 6, Galaxy Tab 7 et Galaxy Tab S7+, sans oublier le juste annoncé Galaxy Book Flex 5G, le dernier notebook de la marque.

Malgré cette belle performance, Huawei reste en pôle position sur le nombre d’appareils compatibles 5G lancés à ce jour. La firme de Shenzhen a lancé pas moins de 19 smartphones compatibles 5G, auxquelles il faut rajouter les autres produits du constructeur comme ses tablettes par exemple.

Source : SamMobile