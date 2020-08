Galaxy Tab S7 et S7+ officielles : SD865+, écran 120 Hz, 5G, Samsung concurrence les iPad Pro

Lors de l’Unpacked qui a eu lieu aujourd’hui, Samsung a dévoilé deux nouvelles tablettes pour accompagner les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Il s’agit de la Galaxy Tab S7 et de sa grande sœur, la Galaxy Tab S7+. Équipées d’un Snapdragon 865+ et d’un écran 120 Hz, les deux tablettes seront en vente à partir de 699 et 899 euros respectivement.

La conférence Unpacked organisée aujourd’hui par Samsung a tenu toutes ses promesses. De nombreux produits : Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live. Des plates-formes de haute volée. Des accessoires qui ont du sens. Samsung profite donc pleinement de la relative absence de Huawei et du retard annoncé des iPhone pour marquer des points.

Une conférence Unpacked estivale sans tablette, cela n’aurait aucun sens, bien évidemment. Samsung a donc annoncé la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7+. Chacune de ces deux tablettes se décline en quatre modèles : WiFi seul avec 128 Go de stockage, WiFi seul avec 256 Go de stockage, connectivité GSM avec 128 Go de stockage et, pour finir, connectivité GSM avec 256 Go de stockage. Notez que la connectivité est différente selon le modèle : la Tab S7+ profite de la 5G, tandis que la Tab S7 classique doit se contenter de la 4G+, et ce même si le chipset est strictement le même, comme nous le verrons.

Fiche technique du Galaxy Tab S7 Fiche technique du Galaxy Tab S7+ Ecran 11" LTPS TFT

2560 x 1600 pixels

120 Hz

500 nits 12,4" Super AMOLED

2800 x 1752 pixels

120 Hz

420 nits

SoC Snapdragon 865+ (7nm+) Snapdragon 865+ (7nm+) RAM 6 Go 8 Go Mémoire interne 128 / 256 Go (extensible via microSD) 128 / 256 Go (extensible via microSD) Selfie 8 MP, f/2.0 8 MP, f/2.0 Photo / Vidéo Principal : 13 MP f/2,0

Grand-angle : 5 MP f/2.2 Principal : 13 MP f/2,0

Grand-angle : 5 MP f/2.2 Batterie 8000 mAh 10090 mAh Recharge Filaire rapide 45W Filaire rapide 45W Lecteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Audio 4 haut-parleurs AKG 4 haut-parleurs AKG Connectivité USB type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 4G en option USB type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 5G en option

Entrons justement dans le détail des fiches techniques, lesquels sont disponibles ci-dessus. La Tab S7 est la plus petite, même si son écran reste assez grand : 11 pouces. La Tab S7+ bénéficie d’un écran plus grand encore : 12,4 pouces. Voilà deux tailles qui nous rappellent celles de l’iPad Pro dont les deux dernières itérations, présentées au printemps, disposent de dalles mesurant 11 et 12,9 pouces respectivement.

Ecran 120 Hz avec lecteur d'empreinte intégré

Outre la taille, les deux écrans des Galaxy Tab S7 et S7+ sont assez différents. Celui de la Tab S7 est LPTS et non Super AMOLED (un choix qui parait très étrange). Sa définition est 2560 x 1600 pour une résolution de 276 pixels par pouce. Sa luminosité maximale est de 500 nits. Celui de la Tab S7+ est Super AMOLED. Sa définition est WQXGA+, soit très précisément 2800 x 1752 pixels. Sa résolution est de 266 pixels par pouce. Sa luminosité maximale est de 420 nits.

Points communs, le taux de rafraichissement de chaque dalle est de 120 Hz. Logiquement, ce taux sera variable afin de laisser l’utilisateur choisir entre 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz. Enfin, un lecteur d’empreinte digitale est présent sous les deux écrans, réduisant considérablement les bordures autour de l’affichage. Le capteur selfie est cependant toujours logé dans l’une d’elles.

Snapdragon 865+, charge rapide 45 watts

La plate-forme intégrée dans les deux tablettes est le Snapdragon 865+, fameuses versions surcadencées du Snapdragon 865 qui animait tous les smartphones haut de gamme du début d’année. C’est le même Snapdragon 865+ que vous retrouvez dans les versions américaines des Note 20 et Note 20 Ultra, par exemple. Il est accompagné de 6 Go de RAM dans la Tab S7 et de 8 Go de RAM dans la Tab S7+. La quantité de stockage natif est de 128 Go ou 256 Go. Un lecteur de carte mémoire est également présent pour étendre ce volume.

Pour alimenter ces deux plates-formes, Samsung a intégré une batterie de 8000 mAh dans la Tab S7 et de 10090 mAh dans la Tab S7+. Les deux batteries sont compatibles charge rapide dont la puissance peut atteindre jusqu’à 45 watts. Comme pour les Galaxy S20 et S20+, Samsung a choisi de ne pas fournir le chargeur 45 watts avec les deux tablettes. Il faudra donc l’acheter en supplément.

Double capteur photo, WiFi 6 et S-Pen nouvelle génération

Côté photo, vous retrouvez donc un capteur selfie en façade et un double capteur photo à l’arrière. A l’avant, il s’agit d’un capteur 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0. Il assure les portraits, mais aussi une reconnaissance faciale classique et les contrôles par mouvement (une technologie déjà utilisée chez LG, par exemple). A l’arrière, le capteur principal est un modèle 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0. Il est accompagné d’un capteur secondaire 5 mégapixels avec objectif grand-angle (123°) ouvrant à f/2.2. L’ensemble est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde.

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont compatibles Bluetooth 5.0, USB type-C et WiFi 6. Elles intègrent quatre haut-parleurs optimisés par AKG et certifiés Dolby Atmos. Elles sont évidemment livrées avec un stylet S-Pen compatible Bluetooth. Ce modèle intègre une batterie de 0,35 mAh qui se recharge grâce à l’emplacement magnétique au dos des tablettes. Évidemment, les deux tablettes sont livrées sous Android 10 avec la surcouche One UI, ici en version 2.5.

Parlons quelques instants du prix. La Galaxy Tab S7 est proposée à partir de 699 euros. La Galaxy Tab S7+ est proposée à partir de 899 euros. Dans chacun des cas, il s’agit des versions WiFi seul avec 128 Go de stockage. Comptez une centaine d’euros supplémentaires pour doubler l’espace de stockage et une autre centaine d’euros pour activer la connectivité 4G/5G. Soit la Galaxy Tab S7 4G 256 Go à 899 euros et la Galaxy Tab S7+ 5G 256 Go à 1099 euros. Les tablettes seront en vente en France à partir de 21 aout après deux semaines de précommande. Pile pour la rentrée.