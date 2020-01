Galaxy Tab S6 5G : Samsung lance la première tablette 5G du marché

Samsung annonce le lancement du Galaxy Tab S6 5G. La firme mettra sur le marché cette tablette, première à offrir une compatibilité avec les réseaux 5G, d’abord en Corée du Sud. On ne sait pas encore si et quand Samsung proposera la Tab S6 5G sur d’autres marchés.

Samsung a décidé de lancer une déclinaison 5G de la Galaxy Tab S6 que nous avions testée il y a quelques mois. La tablette, de format 10,5″ embarque un immense écran AMOLED au format 16:10, le tout avec une bordure régulière et des arrondis visuellement très plaisants. La machine tourne sous Snapdragon 855 avec 6 / 8 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage interne en fonction des versions (extensibles via microSD jusqu’à 1 To). Le tout avec une énorme batterie 7040 mAh. Côté photo la Tab S6 propose un capteur selfie 8 Mpx et un double capteur photo principal 13 + 5 Mpx.

Exclusive à la Corée du Sud pour l’instant

La déclinaison 5G a une fiche technique autrement strictement identique aux déclinaisons des Tab S6 WiFi et 4G-LTE que nous connaissions jusqu’alors. Elle n’existe néanmoins que dans le coloris Mountain Gray pour l’instant. Pour l’heure, cette variante de la Tab S6 est exclusive à la Corée du Sud, un des pays pionniers sur la technologie 5G. La tablette y est disponible l’équivalent d’environ 850 € pour la déclinaison 128 Go. Ce qui ne semble pas très loin des 879 € demandés pour la Galaxy Tab S6 4G-LTE… avec 256 Go de stockage.

Lire également : Galaxy Tab S6 officiel – Samsung s’attaque à l’iPad Pro avec sa nouvelle tablette

Samsung n’a écris qu’un communiqué en Coréen dans lequel il n’est d’ailleurs pas question de lancement à l’international. Néanmoins, on peut espérer que Samsung profite du lancement en France et dans une poignée d’autres pays de réseaux 5G pour proposer cette variante dans davantage de marchés.

Source : PhoneArena