Galaxy S20 : Samsung veut devenir synonyme de smartphones 5G

Les trois Galaxy S20 sont tous compatibles avec la 5G, à l’exception de la déclinaison la moins chère des S20. Samsung avait déjà proposé dans certains marchés le S10 en version 5G. Mais cette nouvelle stratégie montre que Samsung veut occuper le terrain, quitte à arriver trop tôt dans la plus grande partie des régions du monde.

Samsung n’est pas le premier constructeur à mettre un smartphone 5G sur le marché, mais le constructeur semble aujourd’hui le mieux positionné pour occuper le terrain, et être celui qui popularisera cette technologie partout dans le monde. Jusqu’alors, tous les constructeurs ou presque qui proposaient des smartphones 5G ont choisi de les commercialiser dans les pays disposant d’un réseau. Ce qui semble au demeurant tout à fait logique.

Ces smartphones étaient proposés plus chers que les autres – parfois dans des variantes avec de meilleurs composants ou de nouvelles fonctionnalités, mais pas toujours. Il peuvent, certes dans tous les cas accrocher les réseaux 4G lorsque la 5G n’est pas disponible. Mais il semblait illogique de les proposer si la fonctionnalité star ne pouvait pas être utilisée dans un marché.

Changement de stratégie

En lançant son Galaxy S10 5G dans une sélection de pays, Samsung donnait l’impression d'emprunter la même voie. Mais avec le trio des S20, Samsung adopte un un changement stratégique à 180°. Les trois modèles sont compatibles 5G à l’exception de la variante la moins chère du S20, qui elle reste 4G. Et tout cela, Samsung le fait tout en contenant autant que possible leur prix.

Ce qui débouche parfois sur des compromis. La compatibilité avec les bases de fréquences 5G diffère en effet en fonction des modèles. A en croire XDA, le Galaxy S20 5G n’est compatible qu’avec les fréquences sous les 6 GHz – les plus pénétrantes, mais aussi celles qui offrent le moins de bande passante. Vraisemblablement pour ne pas trop faire grimper son prix.

Les S20+ et Ultra apportent une compatibilité avec les ondes mmWave à la portée plus courte mais au débit nettement plus important. Mais ce n’est pas l’essentiel. En France, par exemple, le réseau 5G n’est pas encore disponible. Mais Samsung y vendra quand même ses variantes S20 5G. Or, on est sur une gamme de smartphones particulièrement populaire, et ces appareils devraient donc accompagner le succès de ce futur réseau.

De quoi faire de la série Galaxy S la référence des smartphones 5G. A moins qu’entre-temps Huawei ne marque des points en concurrençant Samsung par les prix.