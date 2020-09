Samsung Galaxy Z Fold 2 : notre prise en main du smartphone du futur

Le Galaxy Z Fold 2 est la deuxième itération de la gamme Fold et cherche à gommer les errements du premier modèle. Nous avons eu la chance de le prendre longuement en main et nous pouvons l’affirmer sans sourciller : le Z Fold 2 est le smartphone du futur. Néanmoins, le futur se paye, ce produit étant encore réservé qu’aux plus fortunés avec son tarif de 2020 euros.

Sorti en 2019, le Samsung Galaxy Fold a signé une révolution discrète. Pour la première fois, un constructeur s’est risqué à commercialiser un smartphone à écran pliable. Le terminal a été salué pour sa technologie et son utilisation, mais a également été critiqué pour sa fragilité, son petit écran ou encore le manque d’applications utilisant pleinement le nouveau format.

Samsung a entendu les remarques et a décidé de les gommer avec ce Galaxy Z Fold 2, que nous avons pu prendre en main. Si le smartphone se place toujours sur le segment de l’ultra haut de gamme avec un tarif de 2020 euros, il fait tellement évoluer la gamme qu’à côté, le premier modèle passerait presque pour un prototype mal dégrossi.

Fiche technique

Le Galaxy Fold 2 est un smartphone qui cherche à proposer la meilleure expérience possible. Dès lors, il est normal que Samsung le dote d’une fiche technique qui fait rêver, avec notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 865 +, 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire ainsi qu’une batterie de 4500 mAh. Côté affichage, le constructeur équipe son smartphone d’un large écran principal AMOLED de 7,6 pouces en QHD (taux de rafraîchissement de 120 Hz) et d’un écran secondaire (AMOLED également) de 6,2 pouces en FHD+ (taux de rafraîchissement à 60 Hz). Ce dernier apporte une amélioration majeure par rapport au petit affichage de 4,6 pouces du premier terminal.

Galaxy Z Fold 2 Ecran Interne :7,77"

AMOLED Infinity Flex

(2208 x 1768 pixels) 21:9 ratio

120 Hz



Externe

6,23"

AMOLED

(2260 x 816 pixels)

60 Hz

Chipset Snapdragon 865+ (7nm) OS Android 10/ One UI 2.5 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD Non Capteur principal Triple capteur photo

12 mégapixels, 1,12 µm, f / 2,2 (Ultra Wide)

12 mégapixels 1,8 µm f / 1,8 (grand angle)

12 mégapixels 1,0 µm f / 2,4

Capteur selfie 10 mégapixels, 1,22 µm, f / 2,2 Batterie 4500 mAh

Recharge rapide 25W

Recharge sans fil 11W

Recharge sans fil inversée 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Audio deux haut-parleurs stéréo AKG Résistance à l'eau Non

Un design premium

Côté design, Samsung a fait de gros efforts pour proposer le smartphone le plus chic possible. Il est proposé en deux finitions : en noir et en « bronze gold » avec une coque en aluminium. On retrouve les mêmes traits que sur les Galaxy S20 et Note 20, avec le grand capteur en haut à gauche et les formes arrondies, ce qui le rend très agréable en main.

Plié, le smartphone fait 16,8 mm d’épaisseur (dimensions de 159,2 x 68 x 16,8 mm) contre 15,5 mm pour le premier modèle. S’il est légèrement plus épais, le « bâillement » du produit lorsqu’il est replié à été réduit, devenant presque invisible. Cela le rend plus facile à mettre dans une poche et il se montre moins encombrant à l’usage.

L’écran extérieur, plus grand que sur le Fold 1, est maintenant plus qu’un affichage d’appoint pour voir ses notifications. Il peut en effet être utilisé tel un smartphone « classique ». Pour réduire l’encombrement de cet écran de 6,2 pouces, Samsung a choisi un ratio très long et inhabituel de 25 :9 qui est très appréciable car utilisable à une main. Le capteur d’empreintes est lui toujours placé sur le côté pour pouvoir s’en servir avec le smartphone déplié ou replié.

Le principal atout du Z Fold 2, c’est bien entendu son grand écran intérieur qui s’ouvre comme un livre. Ici, Samsung a aussi fait quelques changements par rapport au premier terminal. On passe d’un écran de 7,3 pouces à un écran de 7,6 pouces, toujours dans un format proche du 4 :3. L’encoche en haut à droite à disparu au profit d’un poinçon pour gagner de l’espace.

De même, la charnière a été repensée de zéro avec un mécanisme plus souple et plus résistant. La pliure au centre de l’écran est aussi plus discrète, mais est toujours visible et se sent sous les doigts. La technologie a encore quelques limites, même si elles sont acceptables. Le film protecteur qui avait tant fait jaser à la sortie du Fold est de retour, mais mieux intégré et impossible à enlever.

Plus un PC qu’un smartphone

L’utilisation du smartphone prend ainsi tout son sens une fois le grand écran déplié. Que ce soit pour regarder une vidéo, jouer ou tout simplement naviguer, il apporte autant de confort qu’une tablette. Confort renforcé par le taux de rafraîchissement (adaptatif) de 120 Hz et la technologie AMOLED, toujours flatteuse pour la rétine. Certains jeux, comme Asphalt, sont compatibles avec le format particulier du Fold 2.

Contrairement au premier modèle, le Galaxy Z Fold 2 utilise pleinement sa technologie d’écran pliable. En effet, la surcouche One UI 2 apporte le Flex Mode, introduit avec le Z Flip, qui permet d’utiliser l’affichage plié comme deux écrans distincts. Pour résumer simplement, le smartphone fait ce que le Surface Duo de Microsoft promet de faire lors de sa sortie. Ainsi, lorsque vous écrivez un message avec le smartphone plié à 90 degrés, la partie inférieure de l’écran peut servir de clavier, tandis que la partie supérieure affiche le message.

De même pour une vidéo sur Youtube, avec lecteur au-dessus et commentaires en dessous. Beaucoup applications sont compatibles avec ce mode et transforment presque le smartphone en petit ordinateur portable.

Le format du terminal permet de le poser facilement si vous regardez hgy-(un film, aussi bien en « mode PC » qu’en « mode tente ». Si vous souhaitez agrandir l’affichage, il suffit de déplier l’écran au maximum et celui-ci s’étend automatiquement. Pratique, intuitif, fluide.

Enfin, le multitâche permet d’utiliser jusqu’à trois applications en même temps selon les besoins. Il est par exemple possible de mettre le bloc note dans un coin, un navigateur internet dans un autre et une vidéo en plus. Samsung propose également des lancements personnalisables, bouton qui permet de lancer trois applications en même temps si vous le désirez.

Cinq capteurs photos au total

Concernant la photo, Samsung propose cinq capteurs au total. Sur le capot arrière, seule partie sans écran, trône un module avec trois capteurs de 12 mégapixels, classique, un zoom et un grand angle. Avec ceux-ci, Samsung promet un zoom numérique x10. Les deux écrans possèdent chacun un capteur selfie de 10 mégapixels.

Si les photos prises par le smartphone sont propres, mais pas exceptionnelles, on notera que l’accent a été mis sur l’aspect logiciel ainsi que sur la flexibilité du mode photo. A titre d’exemple, il est possible de prendre un selfie en se servant du capteur arrière et de voir le résultat sur le petit écran extérieur. De même, le format de l’appareil permet de le poser facilement et de faire fonctionner le retardateur. Dans ces modes, les deux affichages sont utilisés simultanément.

Lorsque vous prenez une photo avec le capteur extérieur et l’écran déplié, ce dernier scinde encore son affichage pour montrer votre cliché, mais également le menu de votre application photo. Malin.

Un smartphone qui fait saliver, mais qui laisse quelques inquiétudes

Alors que le Fold 1 semblait être la vitrine d’une technologie encore mal maîtrisée, le Fold 2 exploite pleinement son format. Après une heure d’utilisation, nous voyons enfin tout l’intérêt d’un grand écran qui se plie. Le constructeur a en effet pris soin à réfléchir à chaque utilisation possible, effaçant de ce fait l’aspect gadget du produit. Il est difficile de revenir à un smartphone classique après y avoir goûté.

Néanmoins, tout n’est pas encore parfait en ce qui concerne le Z Fold 2. L’autonomie, tout d’abord, peut inquiéter. Le smartphone dispose d’une batterie de 4500 mAh. Cela peut paraître peu pour deux écrans, dont un de plus de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il faut espérer que le Fold 2 ne tombe pas à plat après une journée d’utilisation seulement. La recharge rapide à 25 Watts, présente, ne pourrait que sauver les meubles.

Ensuite, la fragilité du produit pose encore question. Pourra-t-il être manipulé de la même manière qu’un smartphone classique ? Se glisser et être secoué dans une poche ? Une question à laquelle il faudra répondre dans un test. Le capteur photo qui ressort légèrement du capot et qui vient gêner l’utilisation sur une surface plane n’aide pas non plus sur ce point.

Enfin, si ce smartphone a tout l’air d’être un avant-goût du futur, il faut casser sa tirelire pour en profiter. Le terminal sera vendu à partir du 18 septembre au tarif de 2020 euros. Cela fait cher pour un téléphone, d’autant plus que la technologie évolue très rapidement et que le Fold 3 pourrait le ringardiser dans à peine un an. Il est déjà disponible en précommande.

Mais en 2020, le Fold 2 représente bien le futur. Un futur encore réservé aux fortunés. Si le format fait ses preuves, ce format pourrait toutefois bien se démocratiser dans les années à venir.