Huawei a déjà vendu 15 millions de smartphones 5G

Huawei a déjà vendu 15 millions de smartphones compatibles 5G. La firme capte ainsi près d’un tiers du marché mondial, et ce malgré les difficultés qu’elle connait actuellement. Samsung reste tout de même devant, mais de peu.

Huawei mise tout sur la 5G. Le constructeur est en effet l’un des leaders du segment, a-t-il annoncé lors de son événement interne Global Analyst Summit. Il a écoulé plus de 15 millions de smartphones compatibles 5G, et ce depuis le tout premier terminal de ce type vendu en 2019. Une performance qui lui permet de capturer 33% du marché mondial. En Chine, Huawei frappe encore plus fort, puisque 55% des smartphones 5G du pays sont de sa fabrication. 8 millions de ces terminaux ont été livrés depuis le début de l’année 2020.

Néanmoins, Huawei n’est pas le leader mondial de la 5G. Samsung est en effet devant, de peu, avec 34% de parts de marché. Mais la 5G est une technologie encore très jeune, et tout a le temps d’évoluer très rapidement. Cependant, les étoiles ne sont pas vraiment alignées pour la société chinoise qui vit des temps difficiles.

Huawei sous pression

Donald Trump a Huawei dans le collimateur et fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Si la société est confiante pour la suite, un nouveau rebondissement rajoute tout de même à ses difficultés. Il semblerait en effet que le fondeur TSMC, son partenaire pour ses puces Kirin 5G, ait cédé aux pressions des américains et ne pourrait plus honorer ses commandes après septembre 2020.

Cela ne signifie en rien l’arrêt des smartphones Huawei, qui devrait se tourner vers d’autres fondeurs, probablement en Chine. Néanmoins, cela marque un autre imprévu dont la société se serait bien passée. Ajoutons à cela des analystes qui voient Samsung chiper des parts de marché à Huawei un peu partout dans le monde.

Néanmoins, Huawei ne compte pas se laisser faire. A ce jour, la marque a sorti dix-neuf smartphones compatibles 5G et ne compte pas s’arrêter là. A l’heure actuelle, Huawei capte 10% du marché mondial des smartphones. Samsung est lui à 30%.