Samsung présente le Galaxy A42 5G, la Galaxy Tab A7 et le Galaxy Fit 2

Samsung vient d’officialiser plusieurs nouveaux produit dont le Galaxy A42, son smartphone 5G le plus abordable. Il est accompagné de la Galaxy Tab A7, une tablette milieu de gamme de 10,4 pouces et du Galaxy Fit 2, le nouveau bracelet connecté de Samsung. Voici le point sur toutes les nouveautés.

Samsung a organisé une conférence virtuelle « Life Unstoppable » ce mercredi 2 septembre 2020. La firme a dévoilé une flopée de nouveaux produits qui illustrent son ambition « de proposer des produits et services qui améliorent le quotidien de leurs utilisateurs ». En dehors de son nouveau projecteur 4K HDR10+ à courte focale, la marque a également officialisé le Galaxy A42 5G, la Galaxy Tab A7 et le Galaxy Fit 2.

Galaxy A42 : le plus abordable des smartphones 5G de Samsung

Il s’agit d’un smartphone milieu de gamme équipé d’un grand écran Super AMOLED de 6,6 pouces. La réponse de Samsng au OnePlus Nord. Pour rappel les smartpones milieu de gamme et 5G du catalogue actuel du constructeur sont les Galaxy A71 5G et A51 5G qui ont été lancés respectivement à 500$ et 600$ aux États-Unis il y a quelques mois. Ces deux déclinaisons ne sont toujours pas disponibles en France.

En attendant de découvrir toutes les caractéristiques du Galaxy A42, Samsng Belgique indique qu’il propose « une série de fonctions que vous êtes en droit d’attendre d’un modèle de la série A, notamment un design moderne, quatre caméras et un écran Super AMOLED de 6,6 pouces ». Il sera disponible début novembre dans le pays au tarif de 379 €, soit moins que le prix du lancement du OnePlus Nord. Le tarif en France devrait se situer dans le même sillage.

Samsung Galaxy Tab A7 : une tablette milieu de gamme, plus abordable que le Galaxy Tab S7

La Galaxy Tab A7 une une tablette équipée d’un écran LCD TFT de 10,4 pouces qui recouvre 80% de la surface avant. Il dispose également de quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Samssung affirme que la batterie dispose d’une autonomie longue durée, sans plus de précision. Il s’agit d’une proposition plus abordable que la Galaxy Tab S7 qui est disponible en France depuis le 21 août à partir de 719 €.

La nouvelle Galaxy Tab A7 sera disponible deux coloris : gris sombre et argent. Ici encore, on a du se tourner vers Samsung Belgique pour avoir le prix et la date de sortie de la tablette qui est fixée à fin septembre. La Tab A7 Wi-Fi sera vendue à 229 euros et la Tab A7 4G à 289 euros.

Galaxy Fit 2 : le nouveau bracelet connecté

Samsung a également dévoilé un nouveau bracelet connecté : le Galaxy Fit 2 qui prendra la succession du Galaxy Fit actuel qui est sorti il y a seulement quelques mois. Vous êtes un sportif, aimez beaucoup bouger et n’êtes pas intéressé par la nouvelle montre connectée Galaxy Watch 3 haut de gamme. Le Galay Fit 2 a tout ce qu’il faut pour le suivi de vos activités physiques. Son design associe une faible épaisseur et un poids plume qui vous permettent de le porter de manière confortable.

Le Galaxy Fit 2 dispose d’une autonomie longue durée de deux semaines et propose des ses fonctions de tracking avancées : détection automatique des activités, affichage de différentes informations telles que les calories brûlées, le rythme cardiaque et la distance parcourue. Et comme tout bracelet connecté digne du nom, il analyse aussi la qualité de votre sommeil . Il sera disponible début octobre au tarif de 49,99 €.

Enfin, notez que Samsung a également dévoilé un tapis de recharge sans fil baptisé Wireless Charger Trio. Comme son nom le laisse entendre, il permet de charger simultanément jusqu’à 3 appareils. Son prix : 99,99 €.