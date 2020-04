Galaxy A51 et A71 : Samsung officialise les versions 5G, à partir de 500$

Samsung vient de présenter les Galaxy A51 et 71 5G qui faisaient l’objet de plusieurs rumeurs ces derniers jours. Le constructeur confirme ainsi l’arrivée de la 5G dans la gamme des Galaxy A, l’intégrant aux deux modèles les plus populaires de la ligne.

La 5G n’est plus une exclusivité de la série Galaxy S20. Cela fait quelques jours que le bruit courait qu’un Galaxy S51 5G était dans les cartons. Il vient d’être officialisé, tout comme le Galaxy A71 5G. Les modèles milieu de gamme du constructeur sont devenus très populaire et c’est logiquement que ce dernier leur accorde désormais une attention particulière.

« Notre ambition avec la série Galaxy A est de fournir des innovations incontournables et une expérience enrichie à des prix plus accessibles », affirme Samsung dans son communiqué de presse. Les deux nouveaux smartphones 5G marquent ainsi la volonté du constructeur « d’offrir une connectivité de nouvelle génération au plus grand nombre ».

Galaxy A51 et A71 5G : fiche technique

Les caractéristiques du Galaxy A51 en version 5G sont quasiment les mêmes que celles des versions standard avec deux améliorations en dehors de la 5G : une RAM minium de 6 Go (contre 4 Go pour le A51) et une batterie de 4500 mAh contre 4000 mAh pour la version 4G. Il est équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces. Et pour ceux qui ont besoin d’une dalle un peu plus grande , le Galaxy A71 5G propose le même écran avec une diagonale de 6,7 pouces.

Ce dernier embarque aussi une batterie confortable de 4500 mAh compatible avec une recharge rapide de 25W, contre 15W pour le A51 5G. Vous disposez par ailleurs d’un appareil photo avec un bloc à 4 capteurs. Le Galaxy A71 5G dispose d’un module principal de 64 MP épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un module ToF de 5 MP.

Le Galaxy A51 5G en ce qui le concerne propose la même configuration de capteurs à la différence du module principal qui est d’une résolution de 48 MP. Dans les deux cas, vous bénéficiez de 128 Go de stockage de base extensible jusqu’à 1 To. Samsung n’a pas précisé le SoC qu’on retrouve à l’intérieur des deux smartphones, mais on peut supposer qu’il s’agit du Snapdragon 765 5G pour la version américaine et l’Exynos 980 5G milieu de gamme pour l’Europe.

Disponibilité et prix

Le Galaxy A71 5G sera proposé en coloris noir, argent et bleu. Le A51 5G en ce qui le concerne sera proposé en noir, blanc et rose. Le communiqué de presse Samsung ne précise pas la date de disponibilité des deux modèles, ni leur prix. Mais le site The Verge confirme qu’ils seront lancés cet été à 500 $ pour le Galaxy A51 5G et 600 $ pour le A71 5G. Cela correspond de manière brute à 460 euros et 552 euros respectivement.