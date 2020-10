Radeon RX 6000 : prix, date de sortie, Big Navi, RDNA 2, tout savoir sur les cartes graphiques AMD

Les Radeon RX 6000 Big Navi sont les nouvelles cartes graphiques d'AMD, basées sur l'architecture RDNA 2. Plus puissants que les GPU de la génération précédente, embarquant des technologies de ray-tracing et de Variable Rate Shading, ils ne devraient cependant pas atteindre le niveau de performances des GeForce RTX de la série 3000 de NVIDIA. Mais c'est sur le prix qu'AMD a une carte à jouer.

Si AMD met Intel dans l'embarras sur le marché des CPU, gagnant de plus en plus de parts de marché, il est encore loin d'éclipser Nvidia sur le segment des GPU. Déjà bien en retard sur son concurrent, AMD n'a dû que peu apprécier les dernières annonces de son rival, Nvidia ayant frappé très fort avec ses nouvelles GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Pour les contrer, le groupe américain mise sur sa nouvelle génération de cartes graphiques Radeon RX 6000. Voici ce que l'on sait à leur sujet jusqu'ici.

Quelle date de sortie pour les AMD Radeon RX 6000 ?

AMD a communiqué la date de présentation officielle de sa nouvelle génération de cartes graphiques. L'annonce aura lieu le 28 octobre 2020, un peu moins de trois semaines après le lancement des nouveaux processeurs Ryzen 4000 sous Zen 3 du fabricant et peu avant le lancement des consoles next gen PS5 et Xbox Series S et X, équipées d'un GPU AMD Big Navi avec RDNA 2.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m — Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020

Reste à savoir quand les cartes graphiques seront effectivement disponibles à l'achat. Il est possible que les précommandes démarrent dès le 28 octobre, mais il est probable qu'il faille attendre quelques semaines pour que les Radeon RX 6000 ne soient véritablement commercialisées. Certains modèles pourraient aussi sortir un peu plus tard.

Quel prix pour les cartes graphiques Radeon RX 6000 ?

AMD ne s'aventure pas sur le très haut de gamme sur le marché des GPU, où Nvidia a encore bien trop d'avances. Le groupe américain se concentre plutôt sur l'entrée et le milieu de gamme avec des produits au tarif abordable. Une stratégie qui ne devrait pas évoluer cette année. AMD devrait cibler en priorité les joueurs occasionnels qui n'ont pas forcément besoin ou l'envie d'investir dans un composant premium.

La meilleure carte graphique de la série Radeon RX 6000 ne s'alignerait ainsi pas sur les performances d'une GeForce RTX 3080 (et encore moins d'une GeForce RTX 3090 qui ne vise pas vraiment le grand public) mais plutôt sur celles d'une GeForce RTX 3070. NVIDIA a frappé fort en baissant drastiquement ses prix par rapport à la génération précédente, AMD semble obligé d'adopter un positionnement tarifaire agressif pour pouvoir exister face à son concurrent. La GeForce RTX 3070 a été annoncée à 519 euros, aucune Radeon RX 6000 présentée ce 28 octobre ne devrait atteindre ce prix, à moins que le constructeur ne nous cache une grosse surprise.

Design

Si les spécifications techniques des cartes graphiques Big Navi se font attendre et ne seront pas dévoilées (officiellement tout du moins) avant le 28 octobre prochain, AMD a amorcé sa campagne de teasing en publiant un premier visuel de ce que l'on imagine être la carte graphique de la série Radeon RX 6000 la plus haut de gamme. Un partenariat avec Epic Games nous donne également un aperçu original du matériel sous la forme d'un rendu 3D directement dans le jeu Fortnite.

Équipée de trois ventilateurs pour le refroidissement, d'un dissipateur thermique en aluminium et de deux connecteurs 8 broches, elle propose une connectique complète composée de deux DisplayPort, un port HDMI et un port USB-C. La carte graphique occupe deux emplacements sur la carte-mère.

Une fuite nous avait déjà révélé le circuit imprimé d'une carte graphique Radeon RX 6000 à venir. Après analyse, l'on pouvait deviner une mémoire GDDR6 de 16 Go avec un bus 256-bit pour celle-ci.

Architecture RDNA 2 et performances

Les prochaines cartes graphiques Big Navi (ou Navi 2x) reposent sur l'architecture RDNA 2, dont a déjà beaucoup entendu parler au cours de ces derniers mois puisqu'on la retrouve également sur la génération de consoles à venir. AMD mise une finesse de gravure de 7nm depuis l'année dernière, une performance que même NVIDIA n'a pas encore réalisée malgré de rapides progrès en la matière (passage de 14nm à 8 nm avec les nouvelles RTX 3000).

AMD a déjà annoncé que le RDNA 2 offre des performances par watt 50% supérieures à celles du RDNA premier du nom, permettant d'afficher des jeux en 4K “sans compromis”. Reste à savoir ce que signifie “sans compromis” pour AMD. Il est probable que ce soit le 4K 60 fps qui soit ici visé. Le chiffre de 17,5 TFLOPS a été évoqué pour mesurer la puissance des GPU Big Navi, confirmant des capacités au-dessus de celles de la RTX 2080 Ti. C'est par contre inférieur aux nouvelles RTX (20 TFLOPS pour la GeForce RTX 3070), mais il est de toute manière assez peu utile de comparer les cartes graphiques NVIDIA et AMD à cet égard étant donné que les TFLOPS ne signifient pas exactement la même chose en fonction de l'architecture utilisée.

La prochaine génération pourrait bénéficier de jusqu'à 80 unités de calcul, soit deux fois plus que ce que l'on trouve sur la Radeon RX 5700 XT.

De premiers benchmarks de la plus haut de gamme des cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 6000 ont été repérés. Sur l'un d'eux provenant du jeu de stratégie Ashes of the Singularity, il semble que celle-ci se mette à peu près au niveau de la Geforce RTX 3070 de NVIDIA. Il ne faut pas espérer qu'AMD s'attaque aux performances de la RTX 3080, mais on peut au moins escompter une carte au niveau de la RTX 3070 mais avec un prix plus doux. Il reste aussi à voir si AMD s'améliore au niveau logiciel et des mises à jour de pilotes, point sur lequel NVIDIA est plus irréprochable que son rival.

Le ray-tracing est la nouvelle star

Avec une génération de retard par rapport à NVIDIA, AMD s'apprête à amener la gestion du ray-tracing en temps réel sur ses cartes graphiques. Toutes n'en bénéficieront pas afin de ne pas faire gonfler le prix des références entrée de gamme, mais les modèles les plus puissants y auront droit. Il va falloir attendre de voir de nos propres yeux ce ce que vaut le ray-tracing made in AMD pour juger. En mars dernier, nous avions eu l'occasion d'avoir un aperçu des capacités à attendre du ray-tracing accéléré au niveau matériel via une démo basée sur Microsoft DirectX Raytracing 1.1 et architecture AMD RDNA 2. Mais celle-ci n'était pas vraiment révélatrice.

Le Variable Rate Shading (VRS) est déjà présent sur les cartes graphiques NVIDIA, cette technologie arrive finalement sur leurs concurrentes de chez AMD. Cette technologie permet aux développeurs de jeux de faire en sorte que leur titre gère automatiquement et en temps réel la qualité des ombres en fonction de leur emplacement sur l'écran. Sans Variable Rate Shading, des ombres de bonne qualité peuvent être affichées dans des zones qui n'ont aucun intérêt, car le joueur ne regarde pas dans cette direction. Et ces ombres tirent pourtant bel et bien sur le GPU, qui alloue des ressources inutilement aux textures de ces ombres. Avec le VRS, il y a donc besoin de moins de puissance pour la qualité graphique, qui reste inchangée aux yeux du joueur. Cette puissance peut alors être réattribuée à d'autres éléments et notamment permettre des gains de performance et de frame rate.

Les Big Navi devraient logiquement reconduire plusieurs fonctionnalités déjà présentes sur les cartes graphiques Navi. On pense par exemple au Fidelity FX, une technologie qui rend les zones d'un jeu à la qualité graphique médiocre plus belles, nettes et vives sans pour autant trop impacter les performances.

On devrait aussi assister au retour du Radeon Anti-Lag, qui promet de réduire le temps de latence entre les périphériques et ce qu'il se passe à l'écran.