AMD : la technologie FSR 2.0 arrive sur les cartes graphiques Nvidia et Xbox, c’est officiel

AMD a profité de GDC 2022 pour donner plus d’informations sur la deuxième version de son FSR. La technologie d’upscaling sera disponible durant le second semestre de cette année et sera également compatible avec les Xbox. Surprise, en revanche, les cartes graphiques Nvidia proposeront elles aussi la fonctionnalité, alors que le constructeur dispose de sa propre solution, le DLSS.

Le 22 juin 2021, AMD a lancé sa réponse maison au DLSS de Nvidia, le FSR. Le principe est le même : permettre à des machines d’afficher des résolutions supérieures à ce qui est d’ordinaire permis par leurs capacités. Autrement dit, des PC peu performants peuvent faire tourner des jeux en 1080p, voire 4K pour certains titres, sans que leur carte graphique ne prenne feu.

Voilà maintenant quelque temps qu’AMD prépare la 2e version de sa technologie, censée être plus efficace et surtout, compatible avec un plus grand nombre de jeux. Lors de la Game Developers Conference (GDC), qui a lieu toute cette semaine, le constructeur a enfin donné un aperçu de cette dernière. L’occasion pour commencer de faire une petite démonstration sur Deathloop histoire de voir ce que le FSR 2.0 a dans le ventre.

Découvrez la liste des cartes graphiques compatibles avec le FSR 2.0

AMD ne s’est pas contenté de montrer les performances de sa technologie, puisque nous savons désormais à quelles cartes graphiques elle s’adresse. En effet, dans un billet de blog, la firme présente ses recommandations de matériel pour obtenir les résolutions souhaitées. Et surprise, on ne retrouve pas que des GPU AMD dans le lot. Plusieurs cartes Nvidia prennent également en charge le FSR 2.0. Voici donc la liste complète des cartes graphiques compatibles avec la technologie :

Pour obtenir de la 4K :

Radeon RX 6700 XT​

Radeon RX 5700​

GeForce RTX 3070​

GeForce RTX 2070​

Pour obtenir du 1440 p :

Radeon RX 6600​

Radeon RX 5600​

Radeon RX Vega Series​

GeForce RTX 3060​

GeForce RTX 2060 ​

GeForce GTX 1080

Pour obtenir du 1080 p :

Radeon RX 6500 XT​

Radeon RX 590​

GeForce GTX 16 Series​

GeForce GTX 1070​

Notons que les modèles mentionnés par AMD sont les modèles minimums nécessaires pour obtenir les résolutions concernées. Si vous possédez une carte graphique plus puissante, comme une Radeon RX 6900 ou une GeForce RTX 3090, vous n’aurez entendu aucun problème à afficher la plus haute résolution grâce au FSR. Pour du 1080 p en revanche, il faudra tout de même un GPU conçu pour le gaming. Au minimum, il faudra se doter d’une Radeon RX 590​ ou d’une GeForce GTX 1070.

Comme on pouvait s’y attendre, toutes les RX 6000 pourront profiter du FSR 2.0. La chose est cependant légèrement plus inattendue pour les RTX 3000. En effet, AMD avait bien précisé avant le lancement du FSR que sa technologie est open source (contrairement à celle de Nvidia) et qu’en théorie, donc, les cartes graphiques de son concurrent pourraient également la proposer. Mais pour cela, il fallait que ce dernier se charge lui-même d’optimiser le FSR pour ses GPU, AMD refusant logiquement de prendre part au processus. Il semblerait donc que cela ait été le cas.

Enfin, AMD confirme que le FSR 2.0 sera également disponible sur les consoles Xbox. La version précédente a d’ores et déjà fait une apparition sur la Xbox Series X dans les kits de développement. Il semblerait donc que les créateurs de jeu aient eu le temps de l’intégrer à leurs titres, au grand bonheur des joueurs console. En revanche, AMD n’a pas effectué de démonstrations sur cette dernière, et précise qu’il est encore difficile de savoir exactement quand la technologie sera disponible sur les machines de Microsoft.

Enfin, la mise à jour du FSR proposera trois modes d’améliorations : Qualité, Équilibré et Performance. La mode Qualité permettra une meilleure résolution que celle d’origine mais pourra impacter la fluidité de l’image en jeu. À l’inverse, le mode Performance maintiendra la qualité de l’image mais boostera les FPS. Comme son nom l’indique, le mode Équilibré se situe entre les deux. En plus de Deathloop, AMD a annoncé que Forspoken proposera également le FSR 2.0 dès sa sortie en octobre prochain.

Source : AMD