RTX 3050 et RTX 3050 Ti : Nvidia propose le DLSS et le Ray Tracing sur PC portable dès 799 $

Nvidia lance une nouvelle gamme de PC portables équipés de deux GPU inédits : les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti. Affichés à partir de 799 $, ces ordinateurs portables offriront les conditions idéales pour jouer en Full HD et 60 FPS, tandis que le Ray Tracing et le DLSS seront également de la partie. Ces modèles seront disponibles dès cet été.

Chose promise, chose due. En avril 2021, Lenovo avait confirmé que Nvidia comptait lancer deux nouveaux GPU pour PC portables, à savoir les RTX 3050 et RTX 3050 Ti. C'est désormais chose faite ce mardi 11 mai 2021. En effet, le constructeur proposera à la vente dès cet été une nouvelle gamme de PC portables gaming équipés des RTX 3050 et RTX 3050 Ti.

Comme d'habitude, la RTX 3050 Ti est un peu mieux lotie que sa petite sœur, avec 2560 cœurs Cuda, une fréquence d'horloge à 1463 MHz avec un boost à 1695 MHz et 4 Go de RAM GDDR6. Venons ensuite à la RTX 3050, avec ses 2040 cœurs Cuda, une fréquence d'horloge à 1530 MHz avec un boost à 1695 MHz, et ici aussi 4 Go de RAM GDDR6.

Le Ray Tracing et le DLSS à partir de 799 $

D'après Nvidia, ces PC portables gaming seront proposés à partir de 799 $ dès l'été 2021. Vous l'aurez compris, avec ces deux GPU, les joueurs seront en mesure de jouer en Full HD et 60 FPS, le tout en profitant des diverses fonctionnalités propres aux dernières cartes graphiques Nvidia, comme le Ray Tracing, le DLSS ou encore le Nvidia Reflew Low Latency Mode. Ce mode permet d'atteindre les 144 FPS et d'obtenir une latence inférieure à 25 ms sur certains jeux compétitifs populaires comme Overwatch, Valorant ou Rainbow Six : Siege.

“Cette dernière vague d'ordinateurs portables est l'occasion parfaite de se mettre à niveau, en particulier pour les joueurs et les créateurs qui ont des ordinateurs portables. Il y a maintenant cinq fois plus d'ordinateurs portables gaming équipés de RTX de la série 30″, rappelle Mark Aevermann, directeur produit pour les ordinateurs portables chez Nvidia.

Vous l'aurez compris, l'objectif est donc le suivant pour Nvidia : proposer des PC portables avec des configurations suffisantes pour du Full HD en 60 FPS, le tout avec les différentes options précédemment citées activées. Ainsi et selon les chiffres publiés par Nvidia, on atteindrait les 90 images par seconde sur Call of Duty : Warzone, et les 60 FPS sur Outriders.

Nvidia n'oublie pas les créateurs de contenus

Terminons ce rapide tour d'horizon pour préciser que ces nouveaux PC portables proposent Nvidia Broadcast, une application qui offre toute une série d'outils pour le streaming, comme la suppression du bruit vidéo et des sons ambiants dans la pièce. Enfin, notez que les RTX 3050 Ti et RTX 3050 ne se destinent pas seulement aux gamers.

En effet, Nvidia compte également les intégrer dans une autre gamme inédite de PC portables : les Studio RTX. Dédiés avant tout aux créateurs de contenus, ces ordinateurs sont “équipés de GPU RTX 30 rendent les applications créatives et professionnelles jusqu'à deux fois plus rapides que la génération précédente. Les monteurs vidéo peuvent travailler avec des séquences RAW 8K, utiliser l'IA pour simplifier les workflows et réduire le temps d'encodage jusqu'à 75 %”. De nombreux constructeurs vont proposer leurs modèles de PC portable avec RTX 3050 et RTX 3050 Ti, notamment Acer, Alienware, Asus, Lenovo, MSI, Razer ou encore HP et Gigabyte.