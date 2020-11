AMD Radeon RX 6800 XT : premiers benchmarks 4K, elle enterre la GeForce RTX 3090

La Radeon RX 6800 XT, l'une des nouvelles références AMD Big Navi, a été testée sur le jeu AoTs, ou Ashes of the Singularity. Les résultats traduisent une nette avance du GPU AMD en 4K sur sa concurrente la plus ambitieuse, à savoir la GeForce RTX 3090 de Nvidia.

Après avoir dévoilé les AMD Ryzen 5000 Zen 3 début octobre, AMD a donné récemment une autre conférence en ligne, cette fois-ci dédiée à ses nouvelles cartes graphiques et concurrentes directes des GeForce RTX 3000 : les AMD RX 6800, 6800 XT et 6900 XT. Les deux premières arrivent sur le marché ce 18 novembre 2020, tandis qu'il faudra attendre le 8 décembre 2020 pour mettre la main sur une RX 6900 XT.

En attendant, les premiers benchmarks de ces GPU fusent sur la toile depuis leur présentation officielle. Début novembre, AMD a d'ailleurs dévoilé 10 benchmarks officiels sur 10 jeux, en définition 4K et 1440p. Le moins que l'on puisse dire est que les résultats laissaient augurer du meilleur, avec des performances nettement supérieures à la concurrence dans presque toutes les situations.

Or, ce nouveau benchmark 4K a été effectué sur Ashes of the Singularity, l'un des premiers jeux compatibles DirectX 12. Autant dire qu'il ne bouleverse pas l'ordre établi, et confirme la puissance de ces nouveaux GPU, et notamment celle de la Radeon RX 6800 XT. Ainsi, la RX 6800 XT affiche un score de 9200 points contre 8700 points pour la RTX GeForce 3090.

Avec une différence notable de 400 points, AMD s'offre une avance considérable par rapport à sa rivale. Pour ceux qui se posent la question, les tests ont été effectués avec le même CPU, un Intel Core i7-8700k. Concernant les benchmarks en 1080p, la plateforme a choisi de tester la RTX 3090 sur un GPU AMD Ryzen 7 3700X, ce qui est davantage révélateur des performances graphiques réelles.

En 4K et plus, la charge du CPU est réduite et le GPU devient le principal bottleneck ou goulot d'étranglement dans les trames de sortie. En 1080p, le principal goulot d'étranglement est le CPU. C'est pourquoi plus la résolution est faible, plus les différences entre les GPU sont importantes, car le goulot d'étranglement du CPU est rapidement éliminé.

Ici, on peut voir que la RTX 3090 et la RTX 3080 battent toutes les deux la Radeon RX 6800 XT avec respectivement 10 700 et 10 300 points contre 10 100. La RTX 3070 se retrouve quant à elle loin derrière avec 9000 points au compteur. Ce benchmark serait plus révélateur des performances globales des cartes, car la dépendance à l'égard du CPU est moindre.

Source : Wccftech