RX 6500 XT : sans surprise, la carte graphique coûte au moins 100€ de plus que prévu

La Radeon RX 6500 XT ne coûtera pas les 199 dollars conseillés par AMD. En France, la carte graphique s’affiche déjà à 350 € sur certains sites. Et ce n’est là que son tarif le plus bas. Les prix grimpent jusqu’à 380 €, et il y a fort à parier que la hausse ne va pas s’arrêter là.

On s’y attendait, mais la nouvelle ne passe pas mieux pour autant. Lorsque AMD a présenté sa toute nouvelle carte graphique, la Radeon RX 6500 XT, lors du CES 2022, on a voulu croire naïvement au prix qui était alors annoncé, à savoir 199 dollars. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais la fiche technique relativement faiblarde du GPU pouvait laisser croire que les tarifs ne s’envoleraient pas (trop).

Pourtant, on avait de quoi voir venir la chose. Un mois avant sa sortie déjà, les rumeurs annonçaient que la RX 6500 XT serait commercialisée à 379 € en France. Bien loin du prix conseillé donc. De plus, la pénurie de composants qui sévit depuis maintenant deux ans ne semble pas montrer de signes de ralentissement. On ne s’y est pas trompé. La semaine dernière, le prix de 300 € se confirme. Malheureusement, la situation est encore pire que prévu.

Comptez au moins 350 € pour acheter la RX 6500 XT

En 2022, l’entrée de gamme des cartes graphiques s’achète donc à 350 €. C’est en effet le prix affiché par PC21.fr pour le modèle EAGLE. Bien sûr, ce n’est pas là le prix le plus cher que l’on a pu trouver. Sur AchatNet.fr, la carte graphique se vend à 378 €. Deux fois plus que prix conseillé par AMD, donc. Voilà une nouvelle preuve que les tarifs annoncés par les constructeurs lors des annonces n’indiquent malheureusement pas ceux qui seront pratiqués lors de la sortie.

Les joueurs sont bien entendu les premiers à en pâtir. Pour ceux qui cherchent à changer de carte graphique depuis des mois, le choix qui s’offre n’en est pas vraiment un. Alors que la RX 6500 XT est censée se positionner face à la GeForce GTX 1650, par ailleurs le GPU le plus utilisé par les joueurs PC selon Steam, gageons sans trop prendre de risques que beaucoup d’entre eux ne résoudront pas à dépenser cette somme pour un modèle de cette carrure.