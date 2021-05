GeForce RTX 3000, AMD RX 6000 : les prix se sont multipliés par trois depuis janvier 2021

Les prix des dernières cartes graphiques Nvidia et AMD ont explosé en Europe depuis janvier 2021. D'après une enquête menée par le site 3DCenter, ces GPU se négocient en moyenne à un tarif trois plus élevé que le prix recommandé par les deux constructeurs.

Des prix multipliés par trois depuis janvier 2021. Tel est le constat dressé par le site 3DCenter, qui a décidé de compiler et comparer les prix des dernier GPU AMD et Nvidia entre le début d'année et mai 2021, et ce sur de nombreux sites de reventes européens. Selon nos confrères, les tarifs pratiqués par les revendeurs dépassent amplement les prix conseillés de Nvidia et AMD.

Ainsi et en moyenne, les RTX 3060, 3070, 3080 et 3090 se vendent trois plus chers que le MSRP (Manufacter's suggested retail price) de Nvidia, c'est-à-dire le prix de vente conseillé du fabricant. Plus précisément, une RTX 3060, vendue par Nvidia à 329 €, se négocie actuellement entre 999 et 1122 € en Europe. L'écart se creuse encore davantage dans le cas d'une RTX 3080. Malgré un prix de vente conseillé à 719 €, il faudra débourser pas moins de 2999 € pour obtenir la dernière Rolls-Royce de Nvidia.

La situation est moins dramatique du côté des derniers GPU d'AMD, avec des tarifs qui ont “seulement” doublé par rapport aux prix de vente conseillés du constructeur. Une RX 6900XT, dont le MSRP est fixé à 999 €, se négociait entre 1339 et 1729 € en février 2021. En mai 2021, cette fourchette est passée entre 1699 € et 2999 €, selon les revendeurs.

La pénurie entretient la folie autour des prix

Bien entendu, la pénurie de cartes graphiques entretient cette folie autour des prix. Preuve en est, la RTX 3080 Ti est déjà en vente dans certains pays à 2700 €, alors que la carte n'a pas encore été officialisée par Nvidia. Les premières rumeurs évoquent un prix de vente conseillé de 999 €, nous sommes donc encore une fois bien loin des indications du constructeur.

Concernant la pénurie, Nvidia a confirmé qu'elle se maintiendrait jusqu'en 2022. Malgré tout, l'entreprise américaine a tenu à se montrer rassurante, avec des stocks supplémentaires prévus pour la fin d'année 2021. En outre, la marque précise que ces cartes CMP dédiées au cryptomining se vendent bien, suggérant que les mineurs ne se ruent plus sur les cartes graphiques dédiées au gaming.

Source : 3DCenter