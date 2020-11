AMD RX 6800 et 6800 XT : les prix des modèles Asus et Sapphire dévoilés avant le lancement

À 24 heures de leur commercialisation, les modèles custom d'Asus et Sapphire des RX 6800 et 6800 XT dévoilent leur prix. Et comme on pouvait s'y attendre, les cartes graphiques s'afficheront à des tarifs relativement plus accessibles que ceux de la concurrence.

Si les prochaines AMD RX 6800 et 6800 XT seront officiellement commercialisées le 18 novembre 2020, les tarifs des différents modèles custom restent pour le moment l'une des inconnues. Sur ce terrain, AMD est connu pour toujours battre à plate couture Nvidia, et il est certain que les constructeurs vont s'en donner à cœur joie pour proposer des modèles beaucoup plus accessibles que ceux du concurrent vert.

Car si Nvidia a sorti il y a deux mois sa nouvelle gamme de RTX, dont la fameuse RTX 3080, qui a connu une rupture de stock sans précédent, ses prix restent quand même très élevés. Alors AMD et les différents constructeurs parviendront-ils à tirer leur épingle du jeu avant les fêtes de fin d'année sur le marché des cartes graphiques ?

La plus puissante des RX 6800 XT s'affiche à seulement 1020 euros

Voilà qu'à un peu plus de 24 heures de la commercialisation officielle des nouvelles cartes, une fuite provenant du revendeur anglo-saxon Lambdatek permet de connaître les tarifs des modèles Asus et Sapphire des RX 6800 et 6800 XT. Si la liste tarifaire semble avoir été retirée du site du détaillant, celle-ci a eu le temps d'être diffusée ici et là sur la Toile. Voici donc les prix pratiqués par Asus et Sapphire concernant les nouvelles cartes graphiques AMD :

Asus Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC : £764 (£917 avec les taxes, soit 1020 €)

Asus Radeon RX 6800 XT TUF GAMING OC : £676 (£811 avec les taxes, soit 810 €)

Asus Radeon RX 6800 TUF Gaming OC : £588 (£705 avec les taxes, soit 785 €)

Asus Radeon RX 6800 ROG STRIX OC : £605 (£726 avec les taxes, soit 810 €)

Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+ OC SE : £654 (£785 avec les taxes, soir 875 €)

Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+ OC : £635 (£762 avec les taxes, soit 850 €)

Sapphire Radeon RX 6800 NITRO+ OC : £555 (£666 avec les taxes, soit 745 €)

Très clairement, les modèles custom des nouvelles cartes graphiques AMD ont des chances de remporter tous les suffrages en termes de prix chez les joueurs. D'autant que les nouveaux chipsets d'AMD sont capables de tenir la dragée haute à leur concurrent Nvidia, lesquels s'affichent à des prix supérieurs. Pas plus tard qu'hier, on découvrait ainsi les premiers benchmarks de la RX 6800 XT en 4K, un modèle de carte graphique qui s'avère finalement capable d'égaler la GeForce RTX 3090. À titre de comparaison, cette même carte de Nvidia est vendue plus de 1500 €, alors que le modèle de Radeon RX 6800 le plus avancé (Asus Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC) dépasse tout juste les 1000 euros.

À performances équivalentes, le prix est donc réduit d'un tiers. Et si cette année AMD sortait enfin grand vainqueur sur le terrain des cartes graphiques ?