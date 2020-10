La AMD Radeon RX 6800 XT à 649 $ prend la Nvidia RTX 3080 par surprise

AMD vient de présenter la Radeon RX 6800 XT, sa nouvelle carte graphique et principale concurrente de la GeForce RTX 3080. Disponible dès le 18 novembre 2020 à partir de 649 $, ce GPU affiche des performances hors-normes, grâce à ces 16 Go de VRAM GDDR6.

Chose promise chose due, AMD a donné une nouvelle conférence ce mercredi 28 octobre 2020. Après avoir présenté en long, en large et en travers les AMD Zen 3 Ryzen 5000, les “meilleurs processeurs pour le gaming au monde” le 8 octobre, AMD a levé le voile aujourd'hui sur ses nouvelles cartes graphiques : les Radeon RX 6000.

La PDG Lisa Su a ouvert le bal avec la Radeon RX 6800, conçue comme la principale concurrente de la GeForce RTX 3080. Proposée à 649 $ dès le 18 novembre 2020, la carte d'AMD promet des performances égales si ce n'est supérieures au dernier né de Nvidia pour 50 $ de moins. Elle débarque avec une fiche technique impressionnante : 16 Go de VRAM GDDR6, une fréquence de base de 2015 MHz et 2250 MHz en fréquence boost, le tout accompagné de 72 unités de calcul et de 128 Mo d'Infinity Cache.

Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Compute Units 60 72 80 Fréquence de base 1815 MHz 2015 MHz 2015 MHz Fréquence Boost 2105 MHz 2250 MHz 2250 MHz Cache "Infinity" 128 Mo 128 Mo 128 Mo Mémoire GDDR6 16 Go 16 Go 16 Go Puissance (W) 250 300 300 Date de sortie 18 novembre 2020 18 novembre 2020 8 décembre 2020 Prix 579 $ 649 $ 999 $

Pour prouver les capacités de son GPU, AMD en a profité pour dévoiler quelques comparatifs. Ainsi , en 4K et avec les réglages poussés au maximum, la Radeon RX 6800 XT dépasse la GeForce RTX 3080 sur de nombreux titres actuels, comme Borderlands 3, Battlefield V, Call of Duty Modern Warfare ou encore Forza Horizon 4. Ainsi, Battlefield V affiche 113 images par seconde en 4K, tandis que Doom Eternal dépasse les 138 FPS. Les conclusions sont les mêmes pour le benchmark en 1140p. La Radeon RX 6800 XT offre une meilleure fluidité sur la quasi-totalité des titres testés, avec des différences assez conséquentes sur BattleField V (198 FPS contre moins de 160 FPS chez Nvidia.

En outre, AMD a réussi à battre son concurrent sur la consommation d'énergie. Ainsi, la Radeon 6800 XT affiche un TDP de 300W, contre 320 pour la RTX 3080. Comme promis, la nouvelle carte d'AMD marque l'arrivée de nouvelles technologies très attendues par les fans de l'équipe rouge.

Ainsi, la Radeon RX 6800 XT intègre une compatibilité Ray-Tracing, ainsi que le Variable Rate Shading (VRS). Pour rappel, cette technologie permet aux développeurs de jeux de faire en sorte que leur titre gère automatiquement et en temps réel la qualité des ombres en fonction de leur emplacement sur l'écran. Enfin, le Radeon Boost fait également son entrée. Cette technologie permet de réduire drastiquement le temps de latence entre les périphériques et les actions à l'écran.

Parmi les autres atouts de cette Radeon RX 6800 XT, il y a évidemment le cache Infinity, une solution de cache similaire à celle que l'on retrouve sur les derniers processeurs Ryzen de la marque. Il faut rajouter à cela une compatibilité complète avec le DirectX 12 Ultimate, offrant ainsi la possibilité de profiter de nombreuses améliorations graphiques comme le Ray-Tracing, le mesh shading et le VRS.