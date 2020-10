Radeon RX 6000 : comment suivre la conférence AMD du 28 octobre 2020 à 17h ?

AMD va dévoiler les Radeon RX 6000 lors d'une conférence en ligne ce mercredi 28 octobre 2020. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilisera pour vous livrer toutes les informations disponibles. On vous explique comment suivre en direct la conférence avec nous dès 17h.

Comme annoncé au début du mois de septembre, AMD présentera finalement les Radeon RX 6000 Big Navi, de nouveaux GPU basés sur l'architecture RDNA 2, ce mercredi 28 octobre 2020 à 17h. Sans surprise, AMD diffusera en direct la présentation sur sa chaîne YouTube et sur une page dédiée sur son site web officiel. Toutes les infos importantes sont répertoriées ci-dessous.

Quand et comment suivre la conférence AMD ?

Quand a lieu la conférence dédiée aux Radeon RX 6000 : mercredi 28 octobre 2020

: mercredi 28 octobre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 17h00 (heure française)

: à 17h00 (heure française) Comment suivre le live de la conférence AMD : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live : plus ou moins une heure

Que faut-il attendre de la conférence d'AMD sur les Radeon RX 6000 ?

La conférence est entièrement dédiée aux “cartes graphiques de jeu les plus puissantes jamais construites par AMD”, promet AMD sur son site web. La firme de Lisa Su s'engage à offrir les meilleurs graphismes aux joueurs du monde entier. Avec cette annonce, AMD cherche évidemment à répondre aux nouvelles GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 de son rival Nvidia.

D'après les informations déjà disponibles, la série Radeon RX 6000 se compose des cartes graphiques Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT. Parmi les caractéristiques déjà connues, on trouve l'architecture RDNA 2, le ray-tracing, la technologie Variable Rate Shading (VRS) déjà proposée par Nvidia et le retour de Radeon Anti-Lag. Côté fiche technique, on trouvera 12 Go ou 6 Go de mémoire GDDR6. Enfin, AMD utilise un procédé de gravure d'une finesse de 7nm. Niveau prix, AMD devrait tabler sur des tarifs inférieurs à ceux des derniers GPU de Nvidia.

Rendez-vous est donc pris à 17h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence d'AMD consacrée aux Radeon RX 6000 Big Navi. En attendant ce soir, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez cette présentation d'AMD.