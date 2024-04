AMD : les prochaines cartes graphiques Radeon RX 8000 pourraient décevoir, voici pourquoi

Selon un leaker, les futures cartes graphiques de chez AMD ne seraient pas l'évolution logiques de leurs prédécesseures en terme de puissance. Certains y voient déjà une déception en devenir.



Dans la guerre des cartes graphiques, les constructeurs cherchent à dominer leurs adversaires en développant des modèles toujours plus puissants et rapides. Cela passe par l'adoption des nouvelles technologies à disposition et Nvidia l'a bien compris en se lançant dans l'intelligence artificielle. Mais sans parler de ce genre d'usage, les modèles récents ou à venir embarquent autant que possible des composants à la pointe. On pense naturellement à la nouvelle mémoire GDDR7, qui devraient en toute logique équiper les futurs RTX 5000.

Longtemps à la traîne dans ce secteur, Intel aussi commence à faire parler de lui en promettant des cartes graphiques capables de rivaliser avec ses rivales. Face à cette concurrence féroce, on s'attend à ce qu'AMD suive la tendance et intègre ce qu'il se fait de mieux dans les prochaines Radeon RX Série 8000. Si l'on en croit les informations du leaker Kepler, l'entreprise américaine n'envisage pas du tout cette stratégie, bien au contraire. Tout part d'un énigmatique message posté sur X (Twitter) disant “seulement 18 Gbps“.

Les AMD Radeon RX 8000 ne seraient pas les cartes graphiques que l'on attend

Les quelques mots lâchés par l'internaute n'ont pas de contexte, mais il ne faut pas longtemps avant que plusieurs personnes lui fassent préciser ce dont il est question : les cartes graphiques AMD Radeon RX Série 8000. Selon Kepler, elles n'auraient donc qu'une puissance de 18 Gbps, ce qui veut dire qu'elles seraient équipées d'une mémoire GDDR6, la même que celle utilisée actuellement. AMD ferait le choix de ne pas passer à la GDDR7 et ses 40 Gbps de puissance potentielle, du moins pour sa prochaine génération de cartes graphiques.

Dans les commentaires du post, la plupart des gens font part de leur déception et on peut même voir un GIF d'escargot. La comparaison est un peu exagérée, bien qu'en effet il y a un risque de se faire distancer par Nvidia et Intel. Ce choix étonnant, s'il se vérifie, peut s'expliquer par une volonté de réduire les coûts de production et donc de vente aux consommateurs. AMD chercherait à élargir sa base de clients potentiels en proposant une carte graphique puissante à un prix raisonnable. Attendons tout de même l'annonce officielle de la série des RX 8000 pour en avoir le cœur net.