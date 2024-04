Nvidia RTX : mauvaise nouvelle pour les joueurs, les prix des cartes graphiques vont encore augmenter

Confronté à une forte demande et à des contraintes d'approvisionnement, Nvidia et ses partenaires annoncent une augmentation des prix pour les séries GeForce RTX 40 & RTX 30 en Chine. Cette situation marque une nette différence avec les tendances de prix observées aux États-Unis.

Dans un contexte mondial où la demande en composants électroniques de haute performance ne faiblit pas, Nvidia se trouve au centre de toutes les attentions. La société et ses partenaires chinois ont décidé d'augmenter les prix des cartes graphiques GeForce RTX 40 & RTX 30, avec des hausses pouvant atteindre 10 % sur certains modèles. Cette décision est principalement motivée par une demande qui dépasse l'offre, et qui de ce fait, met sous pression les chaînes d'approvisionnement.

Selon des sources issues de forums spécialisés chinois, cette augmentation des prix découle directement de notifications de Nvidia à ses partenaires. Des entreprises telles qu'ASUS, Colorful, GALAX, Gigabyte et ZOTAC ont donc planifié des augmentations sur une sélection de modèles, y compris la très demandée GeForce RTX 4090D. Cette hausse, bien qu'apparemment modeste, risque de bouleverser l'équilibre concurrentiel sur le marché chinois des cartes graphiques. Par exemple, un ajout de 50 RMB sur le prix de la GeForce RTX 4060 pourrait considérablement réduire son attractivité par rapport à ses concurrents, tels que la série Radeon RX 6750 GRE.

L’augmentation des prix des cartes Nvidia RTX en Chine pourrait avoir jusqu'à 10 % d'impact sur les séries RTX 40 & RTX 30

Cette évolution des prix en Chine contraste avec la situation dans d'autres régions, comme les États-Unis. Dans ce pays, les cartes RTX 40 & RTX 30 de Nvidia se vendent souvent sous leur prix conseillé. Cette situation démontre une abondance relative de l'offre par rapport à la demande.

Cependant, la plupart des modèles concernés par la hausse des prix en Chine sont déjà vendus en dessous de leur prix conseillé, à l'exception de la RTX 4090D. Celle-ci attire particulièrement l'attention dans le domaine de l'IA suite à l'interdiction des modèles RTX 4090 standards pour des raison politiques.

Cette décision de Nvidia et de ses partenaires en Chine montrent que le secteur des composants électroniques est complexe. Il est souvent touché par les aléas de la chaîne d'approvisionnement, les fluctuations de la demande et les régulations spécifiques à chaque marché. Ces éléments sont susceptibles de changer les prix de manière significative et soudaine. Pour les joueurs, cette hausse rendra plus difficile et plus onéreux de mettre à jour leurs ordinateurs pour profiter pleinement des nouveaux jeux.

Source : wccftech