Radeon RX 6000 : AMD préparerait des modèles plus puissants de ses cartes graphiques

Le leaker Greymon55 affirme sur Twitter que la série des Radeon RX 6000 aura bientôt droit à un refresh. Il ne partage cependant aucun détail concernant les nouveaux modèles, mais prophétise une éventuelle version avec une bande passante de 18 Gb/s. Quoi qu’il en soit, cex RX 6×50 seront plus puissantes et rapides que les cartes graphiques actuelles.

Pour l’heure, AMD se fait relativement discret à propos de ses prochaines Radeon RX 7000. Quelques informations ont bien fuité, mais les cartes graphiques, qui devraient sortir d’ici fin 2021, restent encore bien mystérieuses. Néanmoins, à en croire les informations du leaker Greymon55, le constructeur prépare de quoi faire patienter les joueurs. En effet, selon lui, la série des RX 6000 aura droit à un refresh.

« AMD semble préparer une nouvelle version de la série RX 6000, je ne connais pas les détails, peut-être une mise à niveau vers 18 Gb/s ? », écrit-il sur Twitter. L’heure est donc encore aux spéculations, mais les possibilités sont alléchantes. Si refresh il y a, la gamme se dotera enfin des modèles plus puissants dont elle a besoin. De quoi peut-être faire face aux mastodontes RTX 4000 de Nvidia, prévues quant à elle pour juillet 2022.

AMD pourrait bientôt dévoiler un refresh de ses Radeon RX 6000

Qui plus est, les prédictions de Greymon55 à propos d’un modèle à 18 Gb/s ont de quoi créer de l’attente. À l’heure actuelle, le modèle le plus puissant, la Radeon 6900 XT, propose 16 Go de VRAM GDDR6 à une fréquence culminant à 16 Gb/s. Ce sera donc probablement cette dernière qui atteindra les 18 Gb/s. On peut également imaginer qu’elle sera gravée en 6 nm, à l’instar de la RX 6500 XT et RX 6400, dans le cas où les rumeurs disent vrai.

Car pour le moment, il est bien difficile de s’avancer sur le sujet. Les dernières fuites en date concernant AMD concernaient la Radeon RX 6500 XT, présentée par le constructeur au CES 2022. Mais depuis, c’est silence radio, encore plus à propos d’hypothétiques RX 6×50. Mais l’espoir est de mise. À ce stade, il suffit de se montrer patient pour savoir de quoi il en est vraiment.