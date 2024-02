Le prix de la Nvidia RTX 4090 commence enfin à baisser en Europe

Après des augmentations régulières depuis sa sortie, le tarif de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 commence à revenir à la normale en Europe. Il n'est pas encore à son niveau le plus bas cependant.

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 a beau être un monstre de puissance, elle a bien du mal à trouver son public. La faute à un tarif de lancement élevé, 1949 €, mais surtout aux changements incessants de ce dernier au fil des mois qui ont suivi sa sortie en octobre 2022. Pour mieux refléter la dépréciation du dollar américain face à l'euro et écouler les stocks, le composant passe à 1829 € puis 1769 € en mai 2023. Toujours trop pour les joueurs, surtout qu'en octobre, le prix repart à la hausse.

La situation empire en fin d'année. Le gouvernement américain met en place des restrictions pour limiter les exportations de cartes graphiques performantes vers la Chine. Une décision qui n'est pas sans conséquence : les prix de la RTX 4090 doublent dans l'Empire du Milieu, obligeant Nvidia à développer en hâte un modèle spécifique au pays, la 4090D. Pendant ce temps, les européens ne peuvent que constater que la carte graphique est de plus en plus chère à mesure que le temps passe. Mais il reste de l'espoir.

Le tarif de la Nvidia RTX 4090 commence à revenir à la normale en Europe

Selon les chiffres repérés par 3DCenter, le prix de la RTX 4090 est en train de baisser en Allemagne. Depuis août 2023 où la fourchette oscillait entre 1 590 et 1 670 €, cette dernière ne faisait que grimper pour atteindre 2 100 € au plus haut. Elle diminue en date du 11 février : 1850 à 1950 € en moyenne. Ce n'est pas encore le plus bas jamais constaté, mais c'est une tendance qui devrait s'affirmer dans les mois à venir.

En théorie, on devrait redescendre au tarif de mai 2023 environ. Cela devrait concerner la plupart des pays d'Europe dont la France, même s'il est difficile d'affirmer avec certitude une quelconque échéance. Les signes sont tout de même encourageants, et la sortie des prochaines cartes graphiques RTX 5000, attendues pour 2024, devrait faciliter la baisse.