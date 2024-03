Grâce à Microsoft, votre vieille carte graphique pourra peut-être afficher du ray tracing

Le ray tracing est devenu le Saint-Graal des joueurs en quelques années, mais malheureusement, seules des cartes graphiques relativement récentes sont assez puissantes pour le calculer. Mais cela pourrait bientôt changer, à en croire à un récent brevet de Microsoft.

En l’espace de quelques années — peu ou prou depuis le lancement des Nvidia GeForce RTX 3000 — le ray tracing est devenu le symbole des performances à atteindre pour un PC ou une console de jeu. Très gourmande, cette technologie n’est malheureusement pas accessible à tout le monde. Plusieurs outils permettent certes d’améliorer les performances de son PC sans modifier les composants, comme les technologies d’upscaling (DLSS, FSR, XeSS…).

Mais non seulement ces technologies sont généralement restreintes à certaines cartes graphiques, mais il faut en plus que le jeu soit compatible pour en profiter. Bref, on est encore loin de la solution idéale pour améliorer les performances des GPU plus anciens. Aussi, Microsoft s’est intéressée à la question, et pourrait bien avoir trouvé une solution plus que convenable. Plutôt que d’agir sur la carte, mieux vaut agir sur le jeu directement.

Comment Microsoft veut amener le ray tracing que les cartes graphiques moins puissantes

L’idée de Microsoft est, en théorie du moins, plutôt simple : rendre le ray tracing beaucoup moins gourmand. Pour ce faire, la firme de Redmond s’inspire d’une technique de développement bien connue par les créateurs de jeu, le LOD. LOD signifie « level of détails » (niveau de détails) et consiste concrètement à réduire la complexité d’un modèle 3D proportionnellement à sa distance d’affichage. EN d’autres termes, la montagne que vous voyez au loin dans un open world sera beaucoup moins détaillée que le brin d’herbe à vos pieds.

Pour le joueur, l’illusion est complète car indétectable et pour le jeu, c’est un gain de performances considérables. C’est donc ce principe que Microsoft souhaite appliquer au ray tracing. L’exécution est un brin technique, mais concrètement, il s’agit de réduire la complexité des rayons bombardés par la technologie si ceux-ci sont éloignés du joueur. Après tout, on peut se passer de ce reflet en 4K dans une flaque d’eau si celle-ci se trouve à 300 m de nous.

