AMD Radeon RX 6600 et 6600 XT : la fiche technique des cartes graphiques fait surface

Comme Nvidia, AMD décline progressivement ses cartes Radeon RX 6000 dans l'entrée de gamme, en attendant l'arrivée de la nouvelle architecture Zen 3. Des captures écran GPU-Z de deux modèles inédits, les RX 6600 et 6600 XT viennent de faire surface, révélant au passage la fiche technique de ces cartes graphiques.

AMD a, vous le savez, lancé une nouvelle série de cartes graphiques (RX 6xxx) en réponse aux dernières cartes graphiques Nvidia RTX 30xx, avec des performances du même ordre pour une consommation énergétique réduite – et un prix inférieur. La sortie de ces nouvelles cartes est marquée depuis des mois par des pénuries chroniques et une demande soutenue.

Pour tenter d'endiguer la situation, on a vu dans un premier temps Nvidia brider le minage de cryptomonnaies sur ses cartes, avant de teaser l'arrivée de cartes graphiques dédiée au cryptominage. Puis Nvidia a suivi son calendrier de lancement et continue de dévoiler des GPU de plus en plus entrée de gamme.

La fiche technique de deux nouvelles cartes graphiques AMD RX 6000 vient de faire surface

AMD préfère de son côté ne pas limiter les performances de ses cartes pour le cryptominage, mais suit globalement le même parcours que Nvidia, en lançant progressivement des cartes graphiques de plus en plus entrée de gamme, avant la présentation de la prochaine génération de cartes graphiques. C'est donc dans ce contexte qu'on découvre deux nouvelles captures de l'application GPU-Z.

En regardant attentivement les données, on découvre que ces captures décrivent la fiche technique de deux cartes graphiques encore inédites, les AMD Radeon RX 6600 et 6600 XT. Les deux cartes sont construites autour d'un GPU Navi 23 gravé en 7nm avec une interface PCIe 4.0 8x. Elles ont toutes deux 8 Go de RAM GDDR6 (bus mémoire 128 bits).

Du côté des enclaves de calcul, on a 1792 shaders unifiés pour le modèle 6600 et 2048 shaders unifiés pour le modèle 6600 XT. Seule les fréquences d'horloge du modèle XT sont disponibles. On a ainsi une fréquence base de 1689 MHz et jusqu'à 2679 MHz en Boost, ce qui semble plutôt performant. Enfin on peut voir que les deux modèles prennent en charge le Ray Tracing.

Bien sûr, rien ne dit que l'approvisionnement sera cette-fois-ci suffisant. Néanmoins, on peut compter sur le fait que le plus gros de la demande se concentre autour des modèles de cartes les plus puissants. Dès lors, il semble raisonnable de penser que ces modèles entrée de gamme seront plus faciles à acheter.

Source : Chip Hell