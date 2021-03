AMD lancerait son alternative au DLSS de Nvidia pour les Radeon RX d’ici fin 2021

AMD travaille depuis des mois sur une alternative au système d'upscaling DLSS de Nvidia, et pourrait proposer le sien sur les cartes Radeon RX d'ici la fin de l'année 2021. La solution retenue serait de développer le renforcement de la netteté FidelityFX dans un nouveau système baptisé FidelityFX Super Resolution. Contrairement au DLSS ce système ne reposera pas sur de l'intelligence artificielle.

Vous commenciez à être jaloux de la technologie d'upscaling DLSS des dernières cartes Nvidia RTX 30 ? On a une bonne nouvelle : AMD travaille sur une alternative que le fondeur espère lancer d'ici la fin de l'année. DLSS ou Deep learning super sampling repose sur l'intelligence artificielle et le machine learning. L'exploit de Nvidia est de rendre le flux vidéo traité par DLSS quasi-indiscernable du rendu complet à définition équivalente.

Grâce à cette astuce, Nvidia libère des ressources graphiques ce qui se traduit par un plus grand nombre d'images par secondes sur les hautes définition. Le DLSS doit être pris en charge par les jeux, mais les titres qui le proposent sont de plus en plus nombreux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela donne pour l'instant un gros avantage à Nvidia. D'autant que la réponse d'AMD doit encore tout prouver.

Le système FidelityFX Super Resolution est encore en cours de développement, et pour l'instant AMD semble surtout chercher à accélérer le calendrier. L'approche retenue par la firme a de quoi intriguer puisque aucune IA ne sera nécessaire pour le faire fonctionner. Le responsable de la gamme Radeon Scott Herkelmann explique dans un podcast “c'est probablement l'une des initiatives en interne les plus importantes car nous savons qu'il est crucial que quand vous activez le Ray Tracing vous ne souffrez pas d'un impact sur votre compétitivité ou plus largement sur le GPU”.

Et de souligner : “nous n'avons pas besoin de machine learning pour le faire”. AMD explique développer plusieurs solutions et les développeurs de jeux choisiront ce qu'ils préfèrent que AMD implémente. Reste que l'on ne comprend pas encore très bien si les cartes Radeon RX 6000 actuelles pourront bénéficier de la technologie via une mise à jour logicielle ou si il faudra attendre le lancement de la prochaine flopée de cartes graphiques pour voir le FidelityFX Super Resolution arriver.

Source : vg247.com