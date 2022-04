AMD lance la RX 6400, une carte graphique surprise à 145€

Personne ne l’attendait, pas plus qu’il ne l’a demandé, mais elle est là : AMD a pris tout le monde par surprise hier en présentant sa toute nouvelle RX 6400. Avec un prix extrêmement attractif de 145 €, elle accuse d’une fiche technique plus que limite, qui peinera à faire tourner les jeux récents en 1080p.

En début d’année, AMD a légèrement retourné sa veste en dévoilant la RX 6500 XT, une carte graphique qui a fait longuement débat du fait de sa fiche technique pour le moins légère. Avec ce GPU, le constructeur a clairement mis de côté sa promesse de ne proposer que des modèles puissants pour les joueurs, préférant attirer de nouveaux utilisateurs avec un prix imbattable.

Rapidement, les rumeurs ont annoncé l’arrivée d’une RX 6500 encore moins chère, puisqu’elle coûterait 130 €. AMD a finalement opté pour une RX 6400, à peine plus onéreuse : 145 €. Comme on peut s’en douter, le GPU n’est pas là pour révolutionner le marché à coup de chiffres gargantuesques et de benchmarks ahurissants. Moins chère que la RX 6500 XT, elle fait aussi moins bien.

AMD présente la RX 6400 pour les joueurs à petits budgets

En effet, il ne faudra pas être trop regardant sur les performances si vous songez à vous procurer un exemplaire. Avec une puissance de 53W (soit moitié moins que la RX 6500 XT), 12 unités de calcul, une bande passante de 128 Gb/s, nous avons là une carte graphique qui se contente du strict minimum. Ce qui explique son format mini qui est l’un de ses atouts : vous n’aurez aucun mal à la faire rentrer dans votre PC.

Autre avantage : nul besoin d’une alimentation pour faire tourner la bête. Celle-ci tire tout son jus directement depuis le port PCIe de la carte-mère. Reste à parler des résultats en jeu qui sont, nécessairement, assez peu convaincants. Oubliez tout de suite le 1080p sur des titres comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077. Il faudra plutôt viser des jeux à la DA plus permissive, tels que Fortnite, en l’accompagnant d’un processeur plus apte à supporter la charge de travail.